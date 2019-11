Dömsödi Dalma 16 évesen a felnőttek között is a legjobbak között van

Buzog a bizonyítási vágy a Hungerit-Szentesi VK saját nevelésű tehetségében, Dömsödi Dalmában, aki a rosszul sikerült U17-es Eb-szereplésből, valamint a Magyar Kupa négyes döntőbe jutásból merít rengeteg erőt. 16 évesen a felnőtt bajnokság 20. legjobb pontszerzője, korosz­tályában ezt a listát vezeti to­­ronymagasan, akárcsak a gól­­lö­­vőlistát.

Remek őszi szezont produkál a Hungerit-Szentesi VK 16 éves centere, Dömsödi Dalma, aki mindamellett, hogy a serdülő bajnokságban magabiztosan vezeti a góllövőlistát és a pontrangsort, a felnőtt OB I-ben is a rendkívül előkelő, 20. helyen áll kilenc meccs után a pontszámok tekintetében.

– Hú ez most meglepett, mert nem figyelem a statisztikákat, de nagyon örülök, hogy egyre jobban úgy érzem, a csapat hasznára vagyok

– je­­gyezte meg érdeklődésünkre. – Öröm, hogy annak el­­lenére sikerül meghálálnom a csapat és az edző bizalmát, hogy fiatal vagyok – folytatta.

Ég benne a bizonyítás vágy, mert az U17-es válogatottal egyáltalán nem úgy sikerült a nyári Európa-bajnokság, aho­gyan azt a csapat és Dömsödi elképzelte. Most ebből a pluszmotivációból a szentesi csapatok profitálhatnak. Csalódottan jött haza az Eb-ről mivel egy rangos felkészülési tornán szerzett bronzérem, bizakodásra adott okot számukra. Min­­denképpen érmet kell szerezniük, gondolták az Eb előtt.

Mivel ez nem sikerült, a mai napig elkeseríti, de azon dolgozik, hogy a 2020-as világversenyre ismét meghívót kapjon a szegedi szövetségi edzőtől, Varga Tamástól.

– A rosszul sikerült Európa-­bajnokság miatt elképesztően szeretnék bizonyítani, legin­kább magamnak. Az elért ki­lencedik hely egy homályos eredmény. Sokkal jobb teljesítményre képes a csapat és én is, ami most hatalmas motiváció, mint ahogyan maga a válogatottság megszerzése is a 2020-as eseményekre, hiszen fiatalabb vagyok a többieknél. Pluszerőt ad, hogy bejutottunk a Szentessel a magyar ku­­pa négyes döntőjébe, ahol megpróbáljuk a lehetetlent, meglepni az elődöntőben a Dunaújvárost – fogadkozott Dömsödi Dalma, a Hungerit saját nevelésű játékosa.

Három korosztály bajnokságában 25 mérkőzésen 78 gólnál jár. Negyvenhétszer talált be a serdülők között, 20-szor az ifjúságiaknál és tizenegyszer a felnőtt OB I-ben. Remek formában játszik hétről hétre, amiért rengeteget dolgozik, a magánéletben pedig sok mindenről le kell mondania emiatt.

– Nagyon örülök az MK-szereplésnek, az viszont bosszant, hogy a III. Kerület elleni idegenbeli rangadót elvesztettük, mert azt látom, számunkra a hatodik hely a reális az OB I-ben. A serdülő bajnokságot vezetjük az UVSE-vel szemben – idegenben legyőztük őket –, az ifjúságiaknál pedig második helyen állunk, ami kiváló eredmény. Remélem, ezeket a pozíció­kat minimum megtartjuk, így újabb érmekkel gazdagíthatjuk a klub vitrinjét – tekintett pozitívan a jövőbe a 16 éves Dömsödi Dalma.