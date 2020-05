Drahota-Szabó Dorka két hónap után játszott tétmeccseket a Budapest-kupán

Két hónap kihagyás után a budapesti Nemzeti Edzőközpontban léphetett ismét tétmérkőzésen salakra a szentesi teniszező, Drahota-Szabó Dorka, aki Nagy Péterrel és Babos Tímeával egy egységben bronzéremnek és a visszatérésnek örülhetett.

Felkészülési jelleggel, felhozás gyanánt a magyar teniszélet hat egysége feszült egymásnak a budapesti Nemzeti Edzőközpont salakpályáján. A háromszoros páros Grand Slam-győztes és világbajnok Babos Tímea egyéniben nem vállalta a játékot, csak Nagy Péterrel vegyes párosban, így Drahota-Szabó Dorka helyettesítette.

– Mivel a koronavírus-járvány miatt július 31-ig biztosan nem lesznek nemzetközi versenyek, egy fővárosi edző találta ki, hogy szervezzenek egy ilyen megmérettetést, amire engem is meghívtak – árulta el a részleteket Drahota-Szabó Dorka. – Pénteken először Bondár Annával játszottam, akit két szettben legyőztem. Fontos megjegyezni, hogy négyes szetteket játszottunk, hogy minden mérkőzés biztosan beleférjen a programba. Délután következett Stollár Fanny, az első szoros szett után egy simábban nyert ellenem. Vasárnap pedig a 3. helyért Nagy Adrienn-nel találkoztam, akit szuperrövidítésben győztem le – emlékezett vissza.

Jól jött a sportolóknak a versenyszituációt idéző Budapest-kupa, hiszen nemzetközi viadalokra már több, mint két hónapja nem került sor, és várhatóan augusztusnál hamarabb nem is lesz.

– Szerencsés vagyok, mert végig tudtam edzeni, de a tétmeccsek hiányoztak, így nagyon örültem, hogy meghívtak, jó érzés volt. Most érettségiztem, így jól jött a kicsit nyugisabb időszak. Betekintés még nem volt, de jól sikerültek a vizsgák. Továbbtanulás egyelőre nincs porondon, mert profi teniszező szeretnék lenni. Most ennek rendelek alá mindent, edzek folyamatosan, hogy ha vége a korlátozásoknak, akkor jó kondival indulhassak ismét nemzetközi versenyeken. Természetesen van B tervem, ha nem sikerül a profiskodás, szívesen tanulnék egy amerikai egyetemen, de egyelőre erre nem gondolok, mert valóra szeretném váltani a kitűzött célomat – jegyezte meg a Szentesen élő Drahota-Szabó Dorka, aki tréningezni Szegedre jár mindennap.