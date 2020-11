Dunaújvárosban versenyeznek a hétvégén a Muréna szegedi Úszó- és BúvárKlub tagjai

A hétvégén Dunaújvárosban rendezik meg a felnőtt, az ifjúsági és a gyermek búvárúszó országos bajnokságot. A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub népes csapattal készül az eseményre. Napi 16 kilométer úszással készültek.

– Nincs megállás! Dolgozunk keményen – nyilatkozta az egyik edzés előtt Kanyó Dénes, a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub elnöke, vezetőedzője és versenyzője egyben. A klasszis sportoló továbbra is hatalmas lelkesedéssel irányítja hazánk egyik legeredményesebb búvárúszó-egyesületét. A tanítványok pedig minden szavára odafigyelnek, hiszen tudják, hogy a sportág egyik legjobbjától tanulhatnak.

– Napi 16 kilométer biztos, hogy benne van a karokban és a lábakban. Az őszi szünetet kihasználva napi két tréning szerepelt a programunkban. Dolgoznak rendesen a srácok, nem panaszkodnak, teszik a dolgukat alázatosan. Ezt jó látni, nekem is hatalmas motivációt jelent – folytatta a beszélgetést Kanyó Dénes.

Hosszú idő után ismét versenyre készülhetnek a szegedi búvárúszók. A hétvégén Dunaújvárosban rendezik meg az országos felnőtt, ifjúsági és gyermek búvárúszó bajnokságot.

– Ha minden jól alakul, akkor 15 fős csapattal vesszük fel a küzdelmet. Jönnek azok a tehetséges juniorok is, akik a felnőttek között szerepelnek majd. Varga Jázmin, Varga Réka, Dorka Panna, Márton Balázs, Kosara Géza és jómagam is rajthoz állunk a versenyen. Most erre készülünk, és minden esélyünk megvan arra, hogy érmekkel térjünk haza. A múlt héten még nagy terhelést kaptak a versenyzők, ezen a héten pedig már az élesítés játssza a főszerepet – mondta végül Kanyó.