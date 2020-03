Durand Scott végigjátszotta a Kaposvár elleni győztes mérkőzést

Jól sikerült a Naturtex-SZTE-Szedeák új légiósának bemutatkozó mérkőzése: Durand Scott egy másodperces pihenőt sem kapott, de az amerikai–jamaicai kosaras is nagy szerepet játszott abban, hogy csapata legyőzze a Kaposvárt.

Izgalmas végjátékban, 16 pontos hátrányból felállva győzte le a Kaposvárt a Naturtex-SZTE-Szedeák szombaton: a szegedieknek nagy szükségük volt erre a sikerre, hiszen így három győzelemre megközelítették ellenfelüket a tabellán. Az alapszakaszból még hat forduló van, de a Tisza-partiak sorsolása kedvezőnek mondható, hiszen még három olyan hazai meccs vár a csapatra, amelyen egyaránt reális esélye lehet a győzelemre: igaz, a Zalaegerszeg–Sopron–Paks hármasból az utóbbi ellen azért vélhetően keményebb meccs lesz.

Visszatérve a szombati meccsre, a Szedeák első kosarát Durand Scott jegyezte: a harmincadik születésnapját egy hete ünneplő kosaras első mezőnykísérlete rögtön sikeres lett: ráadásul egy hármassal köszönt be az újszegedi sportcsarnok ezúttal is lelkes közönségének.

– Jól éreztem magam a pályán, a srácok könnyen és készségesen fogadtak. Nehéz helyzetben vagyunk, és sokat kell még küzdenünk azért, hogy elérjük céljainkat, az első félidőben ráadásul gondjaink voltak a lepattanókkal, de végül a legfontosabbat, a győzelmet megszereztük – értékelt a mérkőzést követően Durand Scott, aki 40 percet töltött a pályán, 13 pontját nyolc lepattanóval és három gólpasszal egészítette ki. A szünet után neki is nagy szerepe volt abban, hogy jóval kevesebb támadólepattanót engedélyezett ellenfelének a Szedeák, így pedig sikerült megfordítani a meccset.

Ezúttal is remek hangulatban játszhatott a Szedeák, ezt pedig Scott is megjegyezte a Kaposvár elleni győzelem után.

– Nagyszerűek voltak a szegedi szurkolók, akik akkor is mellettünk álltak, mikor nagy hátrányban voltunk. Ez nagyon sokat jelent számunkra, számítunk a szurkolóink segítségére a folytatásban is, hiszen együtt könnyebb elérnünk a célunkat. Köszönjük a biztatásukat! – mondta el lapunknak Durand Scott.