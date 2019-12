Eb-re készülő válogatottat látott vendégül a Szentes

Bár nem vár már több tétmeccs idén a Hungerit-Szentesi VK női ví­­zilabdacsapatára, a magyarkupa-bronzérem után nem tértek rögtön pihenőre.

Komlósi Péter vezetőedző tanítványai a szerb válogatottat látták vendégül a háromnapos edzőtáborozás folyamán több közös tréning, valamint kétkapuzás szerepelt a csapatok programjában, amely így hasznos tapasztalatokat jelentett mindkét csapat számára.

A nemrég lezajlott magyar ku­­pa négyes döntőjére a szerbiai Óbecsén készültek a Kurca-partiak a szerb nemzeti csa­­pattal. Ezt a vendéglátást vi­­szonozta a Hungerit-Szentesi VK az elmúlt héten, amely mindkét fél számára remekül illeszkedett a programba.

A szentesieknél ismét sok lehetőséget kaphattak a ma­­gyar fiatalok, a vendégek pedig a januári, budapesti Európa-­bajnokságra készülhettek. Egy ismerős arc is ott volt déli szomszédunk válogatottjában, hiszen az előző idényt Szentesen töltött center, Nada Mandics is vízbe ugrott, aki most az olaszországi Milánóban lé­­gióskodik.

Ami pedig a bajnokságot il­­­leti, a szentesiek a hetedik po­­zícióból kilenc ponttal várják a 2020-as folytatást, február első hétvégéjén a rivális Egert fogadják majd.