Eb-selejtezőre készültek

Debütálása után újabb két mérkőzésen léphetett pályára a magyar futsalválogatottban a szegedi születésű Szentes-Bíró Tamás, aki érezte és élvezte Turzó József szövetségi kapitány bizalmát az Ukrajna elleni két gyakorló találkozón Debrecenben.

Először 2–1-es, majd 4–3-as ve­­reséget szenvedett a magyar futsalválogatott a debreceni Főnix-csarnokban felkészülési mérkőzésen.

– Jó iramú, éles mérkőzéseket játszottunk az ukránokkal, ami azért is hasznos számunkra, mert az Európa-bajnoki selejtezőkön hasonló erősségű riválisok várnak ránk – értékelte az összecsapásokat a szövetség honlapján Turzó József szövetségi kapitány.

Az ukrán válogatott a világ élmezőnyéhez tartozik, jelenleg a világranglista 12. helyét foglalja el, míg Magyarország a 28. pozícióban található.

– Európa-bajnoki selejtező előtt állunk, úgyhogy még ez­­után jönnek a nagyon fontos mérkőzések, decemberben egy – hangsúlyozta lapunknak a szegedi születésű Szentes Bíró Tamás. – A minél jobb felkészülésünk miatt mindenképpen olyan csapat ellen kellett játszanunk, amely hasonló stílust és játékerőt képvisel, mint akik várnak ránk. Nagyon jól képzett játékosaik vannak az ukránoknak, előttünk állnak a világranglistán, de ettől függetlenül két jó, szoros mérkőzésünk volt velük, én is sokat voltam pályán, bízott bennem a kapitány – beszélt a gyakorlásról, amely a Kazahsztán el­leni idegenbeli, december 9-i mérkőzésre való felkészülést szolgálta.

A 24 éves Szentes-Bíró Tamás másodszor és harmadszor húzhatta fel magára a címeres mezt Ukrajna ellen. Jelenleg az NB I.-es Debreceni EAC futsalcsapatának játékosa, rajta kívül a Veszprémben játszó, szintén szegedi Rutai Balázs is kopogtat a nemzeti csapat ajtaján, egyelőre viszont még nem mutatkozhatott be a válogatottban.

– Amióta a DEAC-ben játszom, most van először olyan hátterünk, amivel komolyabb eredményt érhetünk el, nemcsak a bennmaradás lehet a célunk. Ez a játékunkban is megmutatkozik, kiélezett meccset játszottunk a Veszprémmel, a Berettyóújfaluval és a listavezető Haladással is – utalt vissza a bajnokságra, ahol csak az említett csapatoktól szenvedtek vereséget, így a tabella negyedik helyén áll a DEAC a futsal NB I.-ben.