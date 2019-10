Edzőmeccsekkel készül a Szentes

Egy hét múlva már meccset játszik a Metalcom Szentes OB I-es férfi vízilabdacsapata. A közel négy hetes szünetben edzőmeccseket játszott Pellei Csaba együttese.

A válogatott edzőtábora és a magyarkupa miatt hosszabb szünet van a férfi vízilabda OB I-ben. A meccsmentes időszakot egy kisebb alapozásra használja fel a Metalcom Szentes együttese.

– Nem egyszerű a helyzetünk – nyilatkozta lapunknak Pellei Csaba, a Szentes mestere -, hiszen az idei szezonban többször is megszakad a bajnokság, 4-5 meccs után leállunk. Nem egyszerű az edzők élete, hiszen a nyáron már elvégeztünk egy alapozást, így ezekbe az időszakokba is be kell iktatnunk egy mini felkészülést. Furcsa lesz ez az idény.

Egy hét múlva szombaton már éles meccs következik, a Szentes hazai környezetben a Kaposvárt fogadja.

– Több edzőmeccset is játszottunk, a héten Pécset voltunk két napot, előtte héten a Szombathely volt nálunk, a jövő héten pedig a Szegeddel is játszunk egy felkészülési találkozót. Van mit csiszolni, főként támadásban lenne jó javulni. Az idei szezonban már megmutattuk, hogy a komoly csapatok ellen is lehet esélyünk, a Honvéd otthonában egy góllal kaptunk ki, ebben kellene most továbblépnünk, hogy ilyen kiélezett helyzetből győztesen kerüljünk ki. Voltak betegeink az elmúlt időszakban, de a keret rendben van. Most már a frissítés is fontos szerepet játszik majd, mert fontos találkozó vár ránk a Kaposvár ellen, mindenképpen nyernünk kell.