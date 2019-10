Edzőtáborral készülnek a magyar kerekesszékes kézilabda-válogatott tagjai

A magyar kerekesszékes kézilabda-válogatott edzőtáborban készül a hamarosan kezdődő Európa-bajnokságra.

A nemzeti együttes keretében két szegedi sportoló is szerepet kap. Az első számú kapus Fekete Szabolcs, míg az együttes kapitánya Lévai Norbert. A válogatott szakmai stábjához tartozik a Pick utánpótlásában kapus­edzőként dolgozó Fekete Róbert is, az 1996-os bajnokcsapat tagja. A magyarok több edzőmeccset is játszottak, a közelmúltban a horvátok ellen gyakoroltak. Takács Gabriella szövetségi kapitány tanítványai kedden egy bemutatómeccset is játszottak, méghozzá tatai diákok ellen tették ezt. Az Európa-bajnokságot decemberben Horvátországban rendezik.