Egerben a világkupán indulnak a szegediek

Szombaton és vasárnap Egerben rendezik meg a búvárúszók világkupa-fordulóját. A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub hét versenyzővel képviselteti magát a rangos eseményen, amelynek 15. alkalommal ad otthont a hevesi város.

A Magyar Búvár Szakszövetség a CMAS (Víz alatti Tevékenységek Világszövetsége) felhatalmazásával Egerben rendezi meg a 15. CMAS uszonyosúszó világkupa első fordulóját.

– Ez egy komoly verseny lesz, rengeteg indulóval, a világ élvonala rajthoz áll Egerben – mondta Kanyó Dé­­nes, a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub vezetőedzője és versenyzője.

– 560 nevezés érkezett, mintegy 20 országból jönnek majd Heves megyébe a versenyzők.

A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklubból Borka Panna, Varga Réka, Varga Jázmin, Stancsik Mária, István Béla, Márton Balázs és Kanyó Dénes veszi majd fel a küzdelmet.

– 2–3 számban indulunk, most a minőségi időeredményre megyünk rá. Jó lenne, ha Jázmin megúszná a felnőtt válogatottbeli szintidőt, Bélának és Balázsnak pedig sikerülne a junior A szint, mert jelenleg a B szintnél járnak. Panna és Réka is jó formában van, Mária pedig élete első nagy felnőtt eseményén vesz részt, ő még csak tizenhárom éves, de nagyon tehetséges – mondta Kanyó.

Rengeteg edzésen vettek részt a búvárúszók az utóbbi idő­­ben, Kanyó mester nem kí­­mélte őket. Emellett az erőfejlesztés is fontos szerepet töltött be.

– Akadtak kisebb gondjaink, többen is betegek voltak, de most már minden rendben. Sokat tréningeztünk, a tervek szerint haladtunk, mindenki nagyon szorgalmas volt. Hatalmas verseny lesz, komoly ellenfelekkel, amit mindannyian nagyon várunk. Bízunk a jó és eredményes szereplésben. Most képet kapunk arról, hogy mindent jól csináltunk-e a felkészülés alatt – nyilatkozta végül Kanyó Dénes.

A viadal a mai megérkezés és felszereléshitelesítés után szombaton 9 órakor kezdődik, és ekkor, a délelőtti programban, valamint a 16 órától rajtoló délutáni események után is lesz eredményhirdetés. Vasárnap az előző napi menetrend szerint zajlanak majd a küzdelmek és az éremosztások.

Az egri Bitskey Aladár Uszo­­da immár 15. alkalommal ad otthont a CMAS uszonyosúszó világkupának. A világkupa kö­­vetkező állomása az olaszországi Lignano Sabbiadoróban, a harmadik pedig a franciaországi Aix en Provence-ben lesz.