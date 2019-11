Egerben vendégeskedik ma a Metalcom Szentes

A férfi vízilabda OB I nyolcadik fordulójában a Metalcom Szentes ma 18.30-tól az Eger vendége lesz.

A két csapat legutóbbi találkozója a bajnokság nyitányának bombameglepetése volt, hiszen a Kurca-partiak egy 11-11-es döntetlennel pontot szereztek a hevesiek ellen. Most nehezebb dolga lesz a Szentesnek, hiszen az egriek biztosan bizonyítani akarnak, ráadásul a „visszavágást” hazai környezetben érhetik el. Vajon a Metalcom újra borítja a papírformát? – merül fel a kérdés.

– Ez biztosan más meccs lesz – jelentette ki a szentesiek vezetőedzője, Pellei Csaba.

– Tényleg komoly meglepetést szereztünk legutóbb, de most idegenben játszunk a favorittal, és mi a szombati, BVSC elleni hazai rangadóra készülünk gőzerővel. Természetesen minden tőlünk telhetőt megteszünk, de most más meccs van a fókuszban, ezért is kap majd lehetőséget öt ifjúsági korú játékosunk. Ennél jobb lehetőség nincs is számukra a tanulásra, és az élvonalbeli bemutatkozásra – véli a tréner, majd megjegyezte: a bajnokságból lement egy kör, és ebben a szakaszban a középcsapatok közül csak a Szentes csípett el pontot az Eger ellen, ami még akár jól jöhet a végelszámolásnál.