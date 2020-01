Egy év szünet után ismét nyert a Zengő Alföld

A 33. Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgó-torna nyílt kategóriájában egy régi győztes, a Zengő Alföld emelhette fel a győztesnek járó serleget: a csapat az állandóságot képviseli és ennek szellemében készül a jövőre is.

Az elmúlt négy kiírásból há­­romszor is a Zengő Alföld nyerte meg a Kék Mókus-kupa nyílt kategóriáját: a csapat a 2018-as évet követően most újra győzni tudott, miután a döntőben a régi ismerős Fit Worldot verte meg 7–3-ra.

– A csapatot ilyen élesnek és motiváltnak még egyik év­­ben sem láttam, mint most. Hogy ez pontosan minek volt köszönhető, azt nem tudom, lehet azért voltak éhesebbek a srácok, mert egy év kimaradt. Az viszont biztos, hogy erő­sebb volt a mezőny is, mint a korábbi években, a Fit Worlddel évek óta szoros meccseket játszottunk, most viszont simán tudtunk nyerni a döntőben – mondta Bodó Attila csapatvezető.

A torna szervezőjeként is dolgozó Bodó Attila kiemelte, egyre több, komoly színvonalat képviselő csapat érkezik a nagy múltra visszatekintő, szegedi kispályás labdarúgótornára: egyúttal ezúton is kiemeli Za­horán Edit munkáját, aki rengeteget tett azért, hogy sikeresen lebonyolítsák a Kék Mókus kupát.

– Az elődöntőben a Varga Pince Juniorral olyan meccset vívtunk, amit iramában és színvonalában ritkán lehet látni Szegeden. Minden évben nagyjából egy-két ember cserélődik, jól ismerik egymást a csapattagok, van, aki már a +35-ben is játszik nálunk. Azok, akik esetleg nem Csongrád megyében futballoznak jelenleg, azoknak is van valamilyen kapcsolata és tapasztalata a többiekkel – tette hozzá Bodó Attila.

A Zengő Alföld ilyen formában több téli teremtornán nem indul ebben az időszakban, de többek más kispályás csapatokban szerepelnek egyéb tornákon.

– Ha lesz Kék Mókus, akkor a következőn mindenképpen indulunk, és természetesen szeretnénk újra nyerni. Innen elrontani könnyű, de remélhetőleg legközelebb is hasonló színvonalú Kék Mókus-kupát tudunk szervezni – zárta a csapatvezető.