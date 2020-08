Egy pontot szerzett Csákváron a Szeged-Csanád GA

A vasárnapi nyitányt követően tegnap Csákváron játszott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia az NB II-ben: Dobos Barna együttese ezúttal is hátrányba került, de egy pontot szerzett.

Két helyen változtatott a Békéscsaba elleni vereséget követően Dobos Barna, így Csákváron már kezdő volt Pejovics és Takács Tamás is.

Ezúttal is hátrányba került a Szeged, miután Mim jobb oldali beadását Daru fejelte Takács János kapujába: a szegedi kapusnak korábban volt két nagy bravúrja is, veszélyesek voltak a hazai pontrúgások. Még a szünet előtt jött az egyenlítés, ez is rögzített szituációt követően. Varga kísérletét kiütötte Markek, de az érkező Deák már a hálóba vágta a labdát.

A második félidő igen kiegyenlített játékot hozott. A cseréket követően egy percen belül két komoly lehetősége is akadt a kék-feketéknek, előbb Gréczi lőtt fölé egy szöglet utáni kavarodásnál, majd szintén ő készítette le a labdát Jovanovicsnak, aki futtából a kapu fölé lőtt. A folytatásban sem akadt sokkal több lehetőség: a szegedi védelem biztos lábakon állt, egy-egy kósza lövés pedig nem jelentett komoly veszélyt Takács János kapujára.

Bár ment előre a Szeged, de fordítania nem sikerült, így megszerezte az első pontját az idei másodosztályú bajnokságban.

A Szeged-Csanád GA vasárnap 19 órától az újonc Szentlőrincet fogadja.