Több jubileumot is ünnepelhet idén a Naturtex-SZTE-Szedeák: a feljutás 10 éves, és a rájátszásba jutás 5 éves évfordulója mellett pedig büszkén tekinthet a klub a nem csak a pályán jól teljesítő fiatalokra is.

Mindig is kiemelt szerepet szántak a fiataloknak a Naturtex-SZTE-Szedeáknál: ez nem volt másképp az idei szezonban sem, hiszen több fiatal is komoly játékpercet kapott a csonka szezon során. Mindezt a statisztika is alátámasztja, a bb1.hu szakportál összesítéséből ugyanis kiderül, a szegedi klub jól áll az U23-as játékosok játékperceit és teljesítményét is figyelembe vevő összesítésben is. Ez azért fontos, mert a versenykiírás szerint a következő szezonban az első félidőben egy 1998. január 1. után született játékosnak végig a pályán kell lennie az első félidőben, a Szedeáknál négyen is legalább nyolc meccsen kaptak lehetőséget, ennél jobb mutatót csak a Körmend tud felmutatni.

A négy érintett játékos közül hárman is a Szegedi Tudományegyetem hallgatói. Kerpel-Fronius Gáspár teljesítményéről már lapunk is beszámolt, Gazsi ugyanis a teljes A csoportos me­­zőnyt tekintve a legjobb mu­­tatót tudhatja magáénak, a legmagasabb VAL-átlagot (12.1) produkálta kortársai között. A fiatal kora ellenére hatalmas munkabírású, vérbeli irányító játékos a védő oldalon is megállja a helyét.

Mayer Ákos volt a másik szegedi egyetemista, aki több mint tíz meccsen kapott lehetőséget: az 1998-ban született játékos a Kecskemét elleni idegenbeli sikerből már fontos pontokkal vette ki a részét. Az elképesztő fizikai adottságokkal rendelke­­ző Mayer Ákos nem ijedt meg a lehetőségtől idén, a rutinosabb játékosokkal szemben is helytállt, ugyanakkor labdavezetésben és passzolási technikában mindenképp előre kell lépnie.

A 2000-es születésű Polányi Kristóf idén kapott lehetőséget a felnőttek között. Rengeteget fejlődött az elmúlt években, ez a célirányos tudatosságának köszönhető. Számára nem létezik elveszett labda, de sokat kell még dolgoznia a gyűrű kö­­zeli befejezésein.

Balogh Szilárd még nem az SZTE hallgatója, de tanulmányait Szegeden folytatná: szociológia, vagy a kereskedelem és marketing érdekli. Angol nyelvvizsgával rendelkezik, történelemből pedig emelt szintű érettségit írt a közelmúltban: ami pedig a pályát illeti, egy igazi csibész, aki roppant labdabiztos, tehetséges játékos, még a triplákban kell fejlődnie – remélhetőleg ezt már a következő idényben megteheti.