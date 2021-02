Egyre bővebb a program

Még mindig az ősszel elmaradt mérkőzéseket pótolják a Csongrád-Csanád megyei labdarúgó-bajnokságokban, ugyanakkor már egészen sok csapat pályára lép szombaton és vasárnap. A megyeegy mindhárom meccse kiélezett csatát hozhat, a megyekettőben pedig átmenetileg élre állhat a Sándorfalva, ha nyerni tud.

Három osztályban ma és holnap is pattog a labda a Csongrád-Csanád megyei pályákon. Bár a hivatalos tavaszi szezon még nem kezdődött el, de akadnak olyan csapatok, amelyek már alapos meccsritmusban ér­­keznek erre a hétvégére.Nem sikerült a Mórahalom rajtja, ami a 2021-es évet illeti. A homokhátiak Csongrádon kaptak ki, most viszont odahaza is bemutatkoznak tavasszal. Ám ez sem lesz könnyebb meccs, az Apátfalva bizony veszélyes lehet bárkire, de Hódi Mihály együttese bizonyára nem két vereséggel szeretné indítani az évet. Ha nyer az Algyő, akkor tapadhat az előtte álló Tiszasziget, Szentes duóra, egyben leszakíthatja aktuális ellenfelét, a Bordányt is – erre persze bizonyára lesz szavuk a vendégeknek is. Az UTC Makón fogadja a Szeged-Csanád GA II.-t.

A megyekettőben szombaton élre állhat a Sándorfalva, ha nyerni tud az Üllés ellen. A listavezető Deszk vasárnap a sereghajtó Nagymágocshoz látogat, de már lehet, hogy úgy fut ki a meccsre, hogy elveszítette első helyét – sőt, ha a Tö­mörkény legyőzi a Csengelét, akkor Sallai Róbert csapata is egyetlen pontra közelíti meg az őszi bajnokot. A kiváló formában lévő Mindszent a Mártély vendége lesz, de a mártélyi pá­­lyán bekövetkezett rongálás miatt Hódmezővásárhelyen rendezik a meccset.

A megyeháromban az élen álló Szentesi Kinizsi II. Zsombón lép pályára, míg fontos meccs lehet a Röszke–Szegvár találkozó.

A hétvége programja: me­­gyei I. osztály, szombat, 14 óra: Algyő–Foliaplast-Bordány SK, Mórahalom–ContiTech-Apátfalva. Vasárnap, 13 óra: UTC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. (Makón). Megyei II. osztály, szombat, 14 óra: Sándorfalva–Ül­­lés, Zákányszék–Balástya, FK 1899 Szeged–Csanytelek, Mártély–Mindszent (Hódmezővásárhelyen), Tömörkény–Csengele. 17 óra: Makó II.–St. Mihály. Vasárnap, 14 óra: Nagy­­mágocs–Deszk. Megyei III. osztály, szombat, 14 óra: Kistelek–Öttömös, Baks–Csanádpalota, Bordány II.–Pusztamérges, Zsombó–Szentesi Kinizsi II., Röszke–Szegvár. Vasárnap, 14 óra: Ruzsa–Szegedi Pázsit SE, Újszentiván–Fábiánsebestyén.