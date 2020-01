Egyre közelebb a szegedi fallabdázó, Vas Máté a visszatéréshez

– A bal térdem sérült meg, egy porc okozta a problémát, amely miatt ki sem tudtam nyújtani a lábamat. Még december elején megoperáltak, artroszkópos beavatkozással tisztították meg a sérült részt, azóta a rehabilitációmat végzem, a hét minden napján gyógytornázom. Szerencsére jobban haladok a vártnál, néhány napja óvatosan már játszani is elkezdtem – mesélte a 29 éves fallabdázó.

Javában készül az első osztályú fallabda csapatbajnokság folytatására a szegedi Vidux Tisza Squash SE. A kétszeres bajnok (2013, 2015) együttes az első körben két győzelemmel kezdett a Budapest Squash Akadémiával és a Top Challenge Sportegyesülettel szemben, majd a harmadik találkozón, a Csé-Team SE ellen is volt esélyük a sikerre, de csak addig, amíg Vas Máté súlyos sérülést nem szenvedett. Mivel fel kellett adnia a találkozóját, végül az összevetésben az ellenfél diadalmaskodott.