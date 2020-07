Eldőltek a fontos kérdések

Jövő vasárnap már bajnoki mérkőzés vár az NB III.-ban a Szegedi VSE-re: a piros-kékek szakmai munkájáért Vágó Attila felel. Az utolsó pillanatban is érkezett még játékos, a fiatalokra építő szegedi csapat pedig Mórahalmon vívja a hazai mérkőzéseit.

– Szeretnénk köszönetet mondani a távozóinknak, hiszen mindannyian sokat tettek azért, hogy Szegednek legyen egy NB III.-as csapata. Sok sikert kívánok mindannyiuknak a pályán és a magánéletben is! Egy na­gyon erős, szegedi csapatot próbáltunk kialakítani, 10 szegedi játékos, három erősen szegedi kötődésű játékos személyében, Ondrejó Tamást pedig az utolsó pillanatban sikerült leigazolnunk, vele egy nagyon komoly szegedi futballmúlttal rendelkező labdarúgó érkezik hozzánk – mondta Kelemen Balázs, az SZVSE szakágvezetője azt követően, hogy a bajnoki rajt előtt összeállt a csapat kerete.

A szakmai munka eddig is Vágó Attila vezetésével zajlott: a korábban a női válogatottat és több szegedi csapatot is irányító szakember szerepvállalására most került pont, így ő lesz az NB III.-as újonc vezetőedzője.

A csapattól a Mórahalomhoz szerződött Papp Dominik, az Orosházára igazolt Beke Sándor, a Tiszaszigethez szegődött Szilágyi Norbert, és a Szabadkikötőhöz igazolt Végh Ariel, míg szintén máshol folytatja Albert Csaba és Szabó Dávid is.

A korábban bejelentett érkezők (Tóth Imre, Busa Bence, Za­­na Dávid, Dóra Donát és Ke­lemen Viktor) mellett visszatér a csapathoz Csanádi István. Szintén az SZVSE-ben folytatja a 22 éves Vida Igor, aki Bácsalmásról érkezik a piros-kékekhez. A fiatal szegedi vonalat erősíti a szombathelyi Illés Akadémiától igazolt Oláh Levente, és a Szeged–Csanád Grosics Akadémia utánpótlásától megszerzett Bakó András. Ismerős lehet a megyei futballdrukkereknek Molnár Krisztián, a kapus a budapesti Is­­simóból tér vissza a megyébe.

A Vasutasok az utolsó pillanatban szerezték meg Ondrejó Tamást, aki egyéves kitérő után játszhat ismét Csongrád-Csanád megyében: a korábban az évekig a SZEOL SC-ben szerepelt játékos nagy erősítés lehet az újonc számára. Szintén az SZVSE-nél van Rutai Balázs nagypályás igazolása is, ám ő azonban az NB I.-es Veszprémben futsalozik elsősorban.

Az SZVSE-pálya felújítá­­sa miatt az is eldőlt, hogy a pi­­ros-kékek Mórahalmon rendezik meg hazai mérkőzéseiket az NB III.-ban.