Csodás eredményeinek köszönhetően az 5. helyen zárta a női vízilabda OB I. őszi idényét a Szeged SZTE, míg a koronavírus által megtizedelt Hungerit-Szentesi VK a 7. pozíciót foglalja el a tabellán féltávnál, kilenc alapszakasz-mérkőzés után. Szezonértékelő a két vezetőedzővel.

A vízilabdaélet a magyar kupával indult újra, amelyben a Hungerit-Szentesi VK a hatodik, a Szeged SZTE a hetedik helyen végzett. Ezt követően indult a bajnokság alapszakasza, amelyben a tízcsapatos bajnokság első körén, kilenc találkozón vannak túl az együttesek. A szegediek négy sikerükkel 12 pontot gyűjtöttek, és az ötödik pozíciót foglalják el a tabellán.

– A jelenlegi ötödik helyezésünk nem feltétlen reális, de emberfeletti teljesítményekkel elértük, és bátran mondhatom, hogy tavasszal lesz esélyünk megőrizni az előkelő pozíciót, de ehhez még sokat kell dolgozni, és persze szerencse sem árt a sérülések és betegségek elkerüléséhez. Óriási bravúr lenne ötödikként zárni a bajnokságot, de nem lehetetlen – fogalmazott a klubhonlapon Varga Tamás, a Szeged SZTE vezetőedzője, majd hozzátette, a lányok akaraterejével és motiváltságával csodás eredményeket értek el.

– Remek formába kezdtünk lendülni tavasszal, így a lehető legrosszabbkor jött a járvány, nem tudtunk kiteljesedni. Az ősszel viszont nem akadályozott bennünket semmi. Nyári igazolásainkkal komoly lépést tettünk előre, ugyanakkor a teljes képhez hozzátartozik, a Szentes több kulcsjátékosa nélkül játszott ellenünk, de ez semmit sem von le az érdemeinkből. A mutatott játékunk is bizonyította, pozitív meglepetést okoztunk a bajnokságban – jegyezte meg Varga.

Remekül indult az ősz Szentesen, a rivális Egert otthon 12–8-ra győzték le a bajnoki nyitányon, majd a Honvéd ellen papírforma sikert arattak. Ezután viszont hat felnőtt játékosuk fertőződött meg a koronavírussal, ami miatt többek között Szegeden is foghíjas kerettel állt fel a Hungerit.

– Az eddig elvégzett feladatokkal elégedett vagyok. Kiválóan dolgozik a csapat, de még hosszú út áll előttünk, hogy elérjük a céljainkat – mesélte lapunk érdeklődésére Matajsz Márk, aki a szombathelyi férficsapat kispadját cserélte le a nyáron a Hungerit-Szentesi VK szakmai irányítására. – Több fiatal akár három meccset is játszik egy hétvégén, a serdülő- és az ificsapat mellett a felnőttben is. Így fejlődhetnek, de rengetget kivesz belőlük fizikálisan, most pedig még többet kellett játszaniuk, hogy megfogyatkoztunk. A felnőttek és az ifjúságiak kihozták magukból a maximumot, egyedül a serdülőbajnokságban van egy kis hiányérzetem – értékelte az őszt Matajsz.

A szegediek és a szentesiek is január 4-én kezdik meg a felkészülést tavaszra, az első bajnoki február 13-án várhat majd rájuk a tervek szerint.

A női vízilabda OB I. állása