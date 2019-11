Elérték a céljukat a csongrádi Tigrisek, bravúros győzelmet arattak a női röpisek, kellett volna az extra a Kosársulinak

Csongrád megye második, harmadik vonala.

Hiányzott az extra



Kecskemét (5.)–Vásárhelyi Kosársuli (14.) 69-65 (20-10, 17-23, 16-9, 16-23)

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 10. forduló. Vezette: Győrffy, Major, Nagy-Pál.

Vásárhelyi Kosársuli: Molnár 9, Varga Z. 9, Varga Á. 4, Hargitai 2, Rostás 6. Csere: Pavlovics 12, Perák 13, Bálint 3, Kovács 3, Acsimovics 4, Kelemen.

Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – Mindkét félidőt dekoncentráltan kezdtük, ehhez párosult egy katasztrofális dobóforma. Sajnos csak elvétve játszottuk a saját tempónkat, így ritmustalanok voltunk a mérkőzés nagy részében. Jobb helyzetkihasználással és pár higgadtabb döntéssel megnyerhettük volna a derbit, de hiányzott tőlünk pár extra teljesítmény. Megérdemelten nyert a Kecskemét.

Vereség



Törekvés (6.)–Szegedi KE (13.) 75-43 (16-8, 19-5, 19-18, 21-12)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, 7. forduló. Vezette: Válé, Hartai.

Szegedi KE: Ódry K. 7/3, Pásztor L. 3 , Horváth G. 9/6 Váradi N. 2, Perényi L. 12/3. Cserék: Finsztál Zs. 6, Nyilas E., Vér Violetta 4, Pálfi N.,

Szélpál P. Edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: – A nagy különbségű vereség ellenére elégedett voltam a mérkőzés nagy részében a játék képével, főleg a harmadik negyeddel. Sikerült lecsökkenteni az eladott labdáink számát, és sikerült tiszta helyzeteket kialakítani, más kérdés, hogy a dobószázalékunk katasztrofális volt. Sokat elmond erről, hogy a triplát jobb százalékkal dobtuk, mint a közelieket. A másik nagy különbség a mai mérkőzésen a lepattanóharc volt, amit hatalmas fölénnyel az ellenfél nyert meg.

Taktikai fegyelmezetlenség

Vecsés (5.)–ContiTech FKSE-Algyő (4.) 26-20 (12-12)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 8. forduló. Üllő, 100 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. – Balda 2, Mezei 2, Bajorhegyi, Árpási 2, Dolezsál, BAJUS 7/3. Csere: Tóth, Magyar 3, Pál 1, Temesvári 1,

Varsandán 2, Tőkés. Edző: Herbert Gábor.

Herbert Gábor: – Nagyon sajnálom, hogy idegenben, idén nem először, veszítettünk. Ezt a mérkőzést az első félidőben kellett volna megnyernünk, vagy legalábbis olyan előnyt kiharcolni, ami a második félidőben kitartott volna. Sajnos a második játékrészben nagyon fegyelmezetlenek voltunk taktikailag, a nagyon harcos Vecsés pedig teljesen fölénk nőtt és megérdemelten tartotta otthon a két pontot.

Átlövésből nem ment



PC-Trade Szeged KKSE (7.)–Orosháza (6.) 23-23 (11-12)

Női kézilabda NB I/B, 8. forduló. Szeged, Etelka sor, 150 néző. Vezette: Hantos, Rózsahegyi.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó – Szabó F, Spéth 4, Bató 7, Szécsi, Miklós 3, Mikó 3. Csere: Gyovai (kapus), Csoknyai, Vér 1, Tóth, Zsikó 4,

Frányó 1, Szöllősi, Zsemberi, Szabó L. Edző: Zsadányi Sándor.

Zsadányi Sándor: – A meccs képe alapján elégedettek lehetünk a döntetlennel, amit a találkozó előtt nem írtam volna alá. Átlövésből mindössze egyszer találtunk be, ezért is lett ilyen gólszegény a meccs.

Döntetlen



Törökszentmiklósi Székács (9.)–Makói KC (2.) 27-27 (15-15)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Törökszentmiklós, 80 néző. Vezette: Aczél, Paulovics. Makói KC: BALÁN R. – Miksi I. 5,

Gazsó B. 5, Fodor T. 3, Szilágyi Z. 3, Bagdi B. 3, Kovács M. 2, Bénák D. 2, Hegyi N. 1, Leszkován Á. 1, Szabó M. 1, Béleczki Á. 1, Fekete M., Götz B.

Veréb G., DANI B. Edző: Miksi István.

Miksi István: – Nem kezdtünk túl jól, elég sok pontatlan passzunk és lövésünk volt, ellenfelünk ezt ki is használta. A második félidőben más küzdőszellemben léptünk pályára, de a végjátékban a játékvezetők sokat tévedtek a hazaiak javára. Javulnunk kell a következő, hazai bajnoki mérkőzésre.

Továbbra is veretlenek



Kunszentmárton (6.)–PICK Szeged U23 (1.) 27-33 (15-16)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Kunszentmárton, 200 néző. Vezette: Maródi, Novák.

PICK Szeged U23: Gémes – Kurai 4, Csányi 4, Kinyó 2, Csíki, Tőkés 3, Rosta 1. Csere: Kucsera (kapus), Lőrincz 3, Hegedűs 2, Kaszás, Csiki 5, Tótok, Rea 6, Szilágyi 3. Edző: Velky Péter.

Velky Péter: – Gyengén kezdtünk, szerencsénk sem volt, igaz, nem is szolgáltunk rá, sok tiszta helyzetet hagytunk ki. Emiatt hátrányba kerültünk, és ezen kellett dolgoznunk, hogy vezetni tudjunk, ami a félidő végére sikerült is. A második félidőben szépen lassan elléptünk, ott már ki tudtuk hozni a különbséget.

A fő célt elérték



Tigrisek Csongrádi KSE (7.)–Bácsalmás (12.) 33-27 (16-14)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Csongrád, 75 néző. Vezette: Nagy, Túróczy.

Losonc László, a Tigrisek Csongrádi KSE megbízott edzője: – Hullámzó teljesítményt nyújtottunk, a nagy akarás rányomta a bélyegét a játékunk minőségére. A fő célunkat elértük, gratulálok a csapatnak!

Iskolások végszója



Levendula Hotel FKSE-Algyő (1.)–Csorvás (6.) 40-16 (21-5)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Algyő, 100 néző. Vezette: Hajdu, Tóth.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: KÖLCZE – SZEPESI 9, Csáki 5, Ilyés 2, RÓZSA 2, DRAXLER 3, ARACSI 6. Csere: Szilágyi (kapus), Pocsai 3, Sulyok 2/1, KOZMA 3, Gercsó, Egervári 1, Zsilák, VÉR 4. Edző: Avar György.

Avar György: – Gratulálok a lányoknak! Megtisztelve az ellenfelüket, maximális teljesítményt nyújtottak, és abban segítettek, hogy két végzős általános iskolás is pályára léphetett, mi több, a meccs csattanójaként Szilágyi Kira védett és Sulyok Rebi lerohanásból hozták össze az utolsó gólunkat.

Magabiztos siker



HLKC (3.)–Szeghalom (10.) 44-22 (20-11)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 100 néző.

Vezette: Herceg, Piller. HLKC: Ádász – Török 4, Nagy 6, Dankó 8, Szabó 2, Csáki 6, Pap 2. Csere: Áncsán (kapus), Lukács 1, Baráth 6, Mike 1, Kovács Sz. 4, Kovács A. 3, Vörös 1, Petróczi, Bugnó. Edző: Dankó Ervin.

Dankó Ervin: – Végre magabiztosan játszottunk. Mindkét félidőben jól kezdtünk, ez megadta az alaphangot. Sok jó egyéni teljesítményünk volt, ami biztató a jövőre nézve.

Egy pont



KSZSE (8.)–Bácsalmás (7.) 32-32 (16-19)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Szeged, 50 néző. Vezette: Csige, Körmendi.

KSZSE: FODOR, Szaszkó (kapusok), Nagy, Kertész 2, SZŰCS 10/3, Csányi 3, Fehér, BESENYI 5, Bognár, Forgó 2, Horváth, KARÁCSONY 6,

Baranyi 1, Prágai, Czifra 3/2, Lipták, Horváth. Edző: Komáromi Endre

Komáromi Endre: – Rossz kezdésünk után bíztam benne, hogy tudunk fordítani, amely a végén össze is jött, de ez csak egy pontra volt elég.

Durva volt



Gyomaendrőd (5.)–Ferroép-Szer Deszk (11.) 36-29 (18-16)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Gyomaendrőd, 100 néző. Vezette: Frank, Mucza.

Ferroép-Szer Deszk: Megyeri, Koncz, Basky 3, Csécsei 3, Hadobás, Kozserán 12, Lantos 5, Szabó, Telek 2, Tornyi-Molnár 1, Zsemberi 3, Széll. Edző: Nagy János Miklós.

Nagy János Miklós: – A lefújást követően úgy érezte magát az ember, mintha egy 12 menetes ökölvívó-mérkőzés végén kiütnék. Végtelenül szomorú, ha a játékvezetői felfogás továbbra is azt a stílust támogatja, amely veszélyezteti valamennyi pályára lépő fiatal testi épségét. Minden olyan fórumot megkeresek, ahol tiltakozhatok a szándékos durvaság és brutalitás ellen. Fiatal csapatunk két rövidzárlata elég volt ahhoz, hogy elveszítsük minimális esélyünket a pontszerzésre.

Bravúr



Vidux-Szegedi RSE (3.)–Vasas (2.) 3:0 (25:23, 26:24, 25:17)

Női röplabda NB II, Kelet, A csoport, 6. forduló. Szeged, Lila iskola, 50 néző.

Vidux-Szegedi RSE: Fürdök L., Németh, Fürdök N., Nagy, Hűse, Kovács-Fiskus, Hámori, Szalenko-Tőkés, Kertai, Farkas, Sipka, Ádám (libero), Pálvölgyi (libero). Edző: Tátrai Sándor.

Tátrai Sándor: – Hihetetlenül jó hangulatú meccs volt, a közönség és a lányok is nagyon lelkesek voltak, tanítványaim egymást buzdították, mindez pedig olyan fantasztikus atmoszférát teremtett, ami magával hozta az önbizalmat és a játékot. Mindenki odatette magát, mindenki szuper volt. Ha egy kis hullámvölgybe kerültünk, könnyen ki tudtunk jönni belőlük. Ez különösen az első két szett végén egy-egy időkérésnél volt nagyon fontos. Mindkét alkalommal olyan érzésem volt, mintha kicsit megijednének vagy görcsölnének a lányok a nagy lehetőségtől, de egy-egy időkéréssel mindig túl tudtak ezen lendülni, és egy csapásra újra a legjobbjukat nyújtották.

Kedvcsináló



Goodwill Pharma Szegedi Vízmű (4.)–Hevület (5.) 7-5 (1-1, 3-1, 3-3)

Férfi jégkorong OB II, alapszakasz, 3. forduló. Szeged, műjégpálya, zárt kapuk mögött. Vezette: Kedves, Horváth, Sári.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Szalai (89%) – Borsos 1 (2), Maslac, Losonci (1), Pallós (2), Varga 4 – Becsei, Láng, Balázs, Barcsik, Csanády – Bozóki, Lőrincz, Annus 1, Hajdu (1), Rózsahegyi 1 – Korom. Edző: Prakab Gábor.

Prakab Gábor: – Remélem, hogy az első győzelmünk meghozza a szurkolók kedvét, így a következő hazai összecsapáson, december elsején, a címvédő KMH ellen újra sokan lesznek a lelátón.

Koncentráltak



OSC II. (6.)–HVSC (4.) 5-10 (0-2, 2-2, 1-4, 2-2)

Férfi vízilabda OB I/B, B csoport,7. forduló. Budapest, Nyéki Imre uszoda, 50 néző. Vezette: Győri, Horváth.

HVSC: UJHÁZI – Józsa, Katona 1, PALOTÁS 1, Barna, BOCSKAY 3, Vigh 1. Csere: Szőke (kapus), Kürtösi, Oláh, Kertész, Nagy, Pölös 1, WERNER 3. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Közvetlen riválisunkat megfelelően feltérképeztük, játékosaim pedig hibátlanul megvalósították azt, amit megbeszéltünk. Végig maximálisan koncentrálva és fegyelmezetten védekeztünk, ez volt a sikerünk kulcsa.

Helytállás a listavezetőnél



BKV Előre (1.)–Szegvár (5.) 6:2 (3248:3233)

Férfi teke NB I, Keleti csoport,

11. forduló.

A szegvári pontszerzők: Fuvó (571 fa), Vigh (568).