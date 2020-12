Élesek maradnának

Induló sorozatunkban összegezzük, milyen félévet zártak a megyei I. és II. osztály csapatai, valamint hogyan várják a tavaszi szezont. Kezdésként a megyeegy őszi bajnokát, a Makó FC-t kérdeztük.

Imponáló mérleggel zárta az őszi idényt a Makó FC, amely mind a tizenegy mérkőzését megnyerte, és csupán egyetlen gólt kapott – nem csoda, hogy őszi bajnok lett a hagymavárosi csapat.

– Engem is meglepett ez a teljesítmény, hiszen nem tudtam, mit várhatok a csapattól egy ilyen hosszú kihagyás után, mivel tavasz óta nem voltak mérkőzéseink. Jó néhány rutinos, meghatározó játékos távozott tőlünk. Bíztam abban, hogy az első helyen végzünk, és talán abban is, hogy nem veszítünk pontot, de hogy csak egy gólt kapjunk, azt én sem gondoltam volna – nyilatkozta lapunknak Siha Zsolt, a Makó edzője.

A makóiak egy picit hosszabb pihenőt kaptak, január 14-én kezdik el a téli felkészülést: ez érthető is, hiszen

ha osztályozót kell játszaniuk a feljutásért, akkor a szezon legfontosabb meccsei júniusban jönnek majd.

– Az egész telet úgy építjük fel, hogy a csapat júniusra is százszázalékos állapotban legyen. Nem az a cél, hogy február vé­­gére top állapotban legyünk. Nem kalkulálhatunk azzal, hogy szerencsénk lesz és nem kell osztályozót játszani. Először a bajnokságot kell megnyerni, de úgy gondolom, a kilencpontos előnynek elégnek kell lennie – tette hozzá Siha Zsolt.

A Makóhoz két játékos érkezhet a tél folyamán, míg távozója várhatóan nem akad a csapatnak. A felkészülés során több NB III.-as csapattal is játszik a Maros-parti csapat, amelyre február 27-én már bajnoki mérkőzés vár, hiszen ekkor pótolják az ősszel elmaradt mérkőzést a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. ellen.

A Makó felkészülési programja, január 23.: Dabas–Ma­­kó. Január 27.: Makó–HFC. Február 3.: Algyő–Makó. Február 6.: Makó–Monor. Február 10.: Makó–Szarvas. Február 20.: Makó–Békéscsaba II.