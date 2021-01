Elhunyt Holler Ferenc

66 éves korában elhunyt az egykori szegedi NB I.-es labdarúgó, a Szolnok, a SZEOL AK, a Délép SC és a Szegedi Dózsa egykori bal oldali védője, Holler Ferenc.

1954. december 7-én Kaposváron született, később Szolnokra költözött. Általános iskolás volt, amikor a Szolnoki MÁV-hoz igazolt, még szakközépiskolásként, 1973-ban kapott szerepet a csapatban, és tehetséges bal oldali hátvédként az NB II.-ben rendszeresen játszott. A szolnoki évek alatt, 18 évesen – Törőcsik Andrással együtt – szerepelt a Vasutas szakszervezet ifjúsági válogatottjában.

A Szolnoki MÁV-tól a SZEOL-hoz igazolt 1977 nyarán Himer István hívására. Itt kapta a „Gyilkos” és „Gyili” beceneveket. Az élvonalban 16 mérkőzést játszott a SZEOL AK színeiben az 1977–78-as szezonban. Az első NB I.-es mérkőzésén a Békéscsabai Előre ellen lépett pályára csereként, és a SZEOL AK 2–1-re győzött. 1978-ban a szegedi Délép SC következett, ahol az NB II.-ben a meghatározó játékosok között volt. Pár év múlva a Szegedi Dózsához került játékosként, aztán az 1982–83-as megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban Makón szerepelt, ahol bajnok lett, az NB III.-ban is játszott, és végül 1985-ben fejezte be a pályafutását.

Az aktív futball befejezése után a Szegedi Dózsa csapatánál először játékos-edző, később vezetőedző volt. Edzősködött rövid ideig Sándorfalván, illetve Szatymazon is. Végül az SZVSE vezetőedzőjeként fejezte be a futballal kapcsolatos aktív részvételét. Teljes játékos és edzői visszavonulása után gépjármű-szakoktatóként, majd fuvarozó vállalkozóként dolgozott.

Az említett beceneveket nem véletlenül kapta, hiszen sem a pályán, sem a magánéletben nem szeretett veszíteni, csak a győzelem jöhetett számításba. Amúgy pedig egy nagyon emberközpontú, mások által is kedvelt, 0vicces embernek ismerhettük meg. Nős volt, két felnőtt fia külföldön él. Szabadidejében nagyon szeretett horgászni, társaságba járni, illetve rajongott az Arsenalért.