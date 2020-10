Tragikus hirtelenséggel, 46 éves korában elhunyt Udvari Szabolcs korábbi első osztályú labdarúgó.

A szegedi származású bal oldali védő az SZVSE-ben nevelkedett, majd az NB I.-ben játszott többek között a Szeged LC-ben, Békéscsabán, a Honvéd színeiben, és 94 NB I.-es meccsen 7 gólt szerzett. Csongrád-Csanád megyében a Makó, a Mórahalom, a Csongrád mezében lépett pályára az NB I/B-ben, az NB II.-ben és az NB III.-ban. A legutolsó csapata a Csengele volt.

Szombaton Makón játszottunk a szegedi öregfiúkkal. A gyönyörű létesítmény falán több sikeres csapat tablója található. Az egyiken ott voltál Te is (egy korosztály vagyunk, futballoztunk is együtt, ezért a tegeződés – a szerk.), hiszen a 2005–2006-os idényben egy szezont futballoztál zöld-sárgában. Akkor jutott eszembe, miért nem hívtunk el a SZEOL old boysok közé? Na, majd legközelebb – döntöttem el magamban. Aztán a meccs végén jött a letaglózó hír.

Miért én? – ezt kérdezted, amikor 2017 februárjában felhívtalak a Mi lett vele? sorozatunk kapcsán. Nem értetted, miért lehetnél Te érdekes bárkinek is. Az írásban beszéltél a mindennapjaidról, arról, hogy átértékelted az életed. Meséltél a 2008-as születésű fiadról, aki szintén futballozik, aztán a triatlonról, és arról, hogy a szülővárosodban, Szegeden játszhattál 13 ezer néző előtt az NB I.-ben, ez pedig sokaknak nem adatott meg.

Akik ismertünk, mind vidám, jó lelkű, szeretni való embert láttunk benned, aki mindig mosolyt csalt a csapattársak arcára. Például a péntekekkel, amikor mindig felhívtad a figyelmünket a hétvége kezdetére. Ez már örökre a Tied marad. Szabi, most én szeretnék feltenni egy kérdést. Csak egyet. Sajnos az utolsót, amelyre nem lesz válasz. Miért?

Mádi József