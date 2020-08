Elkapná a fonalat az SZVSE

Három vereséggel kezdte a Szegedi VSE a labdarúgó NB III. Közép csoportjának 2020–2021-es idényét, mielőtt megszerezte első győzelmét a Dabas-Gyón (1–0) ellen. A győztest gólt szerző Busa Bence szeretné, ha ez a meccs egy jó sorozat kezdetét jelentené.

Sokat dolgozott érte, a labda­rúgó NB III. negyedik fordu­lójában megszerezte első győzelmét a Szegedi VSE, miután a Dabas-Gyón FC-t 1–0-ra le­­győzte Mórahalmon. Kiéheztek már a sikerre a szegedi labdarúgók, ugyanis az első fordulóban már az első percben vezetést szereztek Hódme­zővásárhelyen, de a HFC (4–1), a Szekszárd (3–1) és az ESMTK (3–0) ellen is pont nélkül ma­­radtak Vágó Attila vezetőedző tanítványai.

– Álomszerűen kezdtünk Vá­­sárhelyen, de sajnos beragadtunk a rajtnál – kezdte az első négy forduló értékelését az SZVSE labdarúgója, Busa Bence. – Mindez hiába, futhattunk az eredmény után, majd csúnya vereséget szenvedtünk. Folyamatosan javult a játékunk, voltak jó megmozdulásaink, mégsem sikerült nyernünk a Szekszárd és az ESMTK ellen, utóbbival szemben kapusunk kiállítása sem jött jókor nekünk – folytatta a csatár.

A negyedik fordulóban vi­­szont megtört a jég. A hazai meccseit Mórahalmon játszó SZVSE 0–0-s első félidő után Busa Bence értékesített tizenegyesével 1–0-ra legyőzte a Da­­bas-Gyón FC-t.

– Úgy mentünk ki a pályára, hogy nincs több lehetőség, most már el kell kezdenünk gyűjtögetni a pontokat, de szükségünk lesz meglepetéssi­kerekre is. Ami az első három fordulóban nem működött, az a Dabas-Gyón ellen nagyon jól sikerült. Akár nagyobb különbségű sikert is arathatunk. Fontos, hogy nem kaptunk gólt. A kezdeti gyengébb szereplés az osztályváltásnak is betudható. Fel kell vennünk a ritmust, az első három forduló tanulópénz volt számunkra – fejtette ki a 25 éves támadó.

Vasárnap 17.30-tól a szintén újonc, ötpontos Körösladány ven­­dége lesz az SZVSE.

– Nagyon jól jött ez a siker, ezzel lezártuk az első három meccset. Látjuk, hogy tudunk így is futballozni. Minden találkozón a három pontért szállunk harcba, csak most már a siker­élménnyel párosulva nagyobb lesz az önbizalmunk – jegyezte meg Busa Bence, aki hozzátette, mindenképpen nyerni szeretnének Körösladányban is, hogy elkapják a fonalat, és elkezdjenek egy jó sorozatot.

Az állás, NB III. Közép csoport

1. Iváncsa 4 4 0 0 14 – 2 12

2. FTC II. 4 3 1 0 7 – 2 10

3. ESMTK 4 3 0 1 6 – 3 9

4. Dabas 4 2 2 0 7 – 2 8

5. Újpest II. 4 2 1 1 6 – 5 7

6. Kecskemét 4 2 0 2 9 – 5 6

7. Szekszárd 4 2 0 2 5 – 4 6

8. HFC 4 2 0 2 8 – 9 6

9. Rákosmente 4 2 0 2 3 – 4 6

10. Kozármisleny 4 1 3 0 9 – 7 6

11. Taksony 4 1 2 1 11 – 5 5

12. Körösladány 4 1 2 1 9 – 6 5

13. Monor 4 1 2 1 4 – 4 5

14. Honvéd II. 4 1 1 2 5 – 8 4

15. Vác 4 1 1 2 4 – 10 4

16. Dunaújváros 4 1 0 3 6 – 8 3

17. Dabas-Gyón 4 1 0 3 2 – 6 3

18. SZVSE 4 1 0 3 3 – 10 3

19. Paks II. 4 0 2 2 5 – 9 2

20. Majos 4 0 1 3 4 – 18 1