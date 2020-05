Elkezdte a közös edzéseket a Szeged-Csanád GA

Két hónap után újra közös edzést vezényelt a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapatának az új vezetőedző, dr. Dobos Barna. A biztonsági előírásokat betartva tréningeztek a futballisták a Szent Gellért Fórumban, és a közös mozgást megelőzte a mindenkin elvégzett koronavírus-teszt, amely szerencsére mindenkinél negatív eredményt mutatott.

A csapat orvosa, dr. Thurzó Balázs minden játékostól és az edzői stáb tagjaitól is mintát vett, majd a negatív eredményekről tájékoztatta a csapatot. Az edzések előtt, közben és után is több fontos szabályt kell betartani a játékosoknak. A teljesség igénye nélkül például mindenki külön érkezik és távozik, testhőmérsékletet mérnek otthon és közvetlenül az edzés előtt is, fertőtlenítést végeznek a tréningek előtt, mindenki csak a saját labdáját használja, megtartják az 1–1,5 méteres távolságot egymástól, és nem használják a közös helyiségeket, öltözőt. Az orvosi stáb egy mindenre kiterjedő tájékoztatót állított össze.

A sok szabály miatt a kíváncsiság mellett az öröm volt a legjellemzőbb érzés az első közös edzésen. Újra találkozhattak társaikkal a játékosok, és újra a Szent Gellért Fórum centerpályájára léphettek. Természetesen előbb Thurzó doktor fogadta őket, és ismertette az alapvető szabályokat, majd ezt követően az új vezetőedző, dr. Dobos Barna mondta el rendhagyó székfoglalóját.

– Ez egy olyan helyzet, amelyben még egyikünk sem volt korábban – mondta az új vezetőedző. – Alkalmazkodnunk kell. Először könnyű edzéseket tartunk, hogy senki ne sérüljön meg a hosszú egyéni edzések után, később pedig szeretném felmérni, ki milyen állapotban van.