Elkezdték a felkészülést

Ezen a héten elkezdte a felkészülést a 2020–2021-es idényre a Pick Kézilabda Akadémia. Július elsejétől Szeged is becsatlakozott az akadémiai rendszerbe, amelynek vezetője a Balatonfüredről igazolt elismert utánpótlásedző, Kárpáti Krisztián.

Hétfőn hivatalosan megkezdődött az új szezon, elindultak az edzések a frissen alakult Pick Kézilabda Akadémián. A koronavírus-járvány csillapodása után néhány levezető edzést már vezényeltek júniusban, de a valódi munka most indul be.

– Január 1-je óta tart a munka, de most érkeztünk abba a fá­­zisba, hogy összeállt minden. Eddig is komoly terveink voltak az utánpótlással, most azonban még magasabbra tettük a lécet. A szegedi utánpótlás-nevelés híres volt, most szeretnénk is­­mét arra a szintre emelni, ahol a felnőttcsapat áll. Azt viszont őszintén nagyon sajnálom, hogy az elmúlt tíz évben nem sikerült olyan játékost kinevelnünk, aki meghatározó szerepet töltene be a nagy csapatban. Komoly szakemberekkel sikerült megállapodnunk, teljes a stábunk, ettől a héttől pedig már az új szezonra való felkészülés játssza a főszerepet. Tele van kihívással, de a fiatalok számára ott a példa, ott egy nagyszerű csapat, ahova ha tehetségesek és szorgalmasak, eljuthatnak – nyilatkozta a honlapon a Pick Kézilabda Zrt. elnöke, Szűcs Ernő Péter.

Hónapok óta nem játszottak tétmérkőzést a Pick Szeged fiataljai sem. A bajnoki meccsekre még majdnem két hónapot várniuk kell a szeptemberi kezdésig, azonban a közös edzések, edzőtáborok és gyakorló találkozók már belátható távolságban vannak számukra.

– Mi is hasonlóan kezdjük a szezont, mint a legtöbb csapat: felméréssel. Hétfő délelőtt találkoztunk először, délután pedig a négy korosztály az első labdás edzésen vett részt. Ez a hét még a rávezetésé, utána vi­­szont egyre nagyobb terhelést kapnak majd a játékosok. A fizikai felkészítést erőnléti stábunk Garami Zsolt irányításával végzi – árulta el Kárpáti Krisztián, a Pick Kézilabda Akadémia szakmai vezetője.

– Tervben van, hogy minden korosztályunk közös edzőtáborban vesz részt. A nagyok Da­­bason, a kisebbek Tiszaújvá­rosban készülnek majd. Ez egy kicsit csapatépítő jellegű is, hiszen több napot is együtt tölthet a keret, ez pedig fontos lesz a későbbiek szempontjából. Az U21-es csapatunkra pedig nagy kihívás vár a 2020–2021-es szezonban, hiszen a felnőtt NB I/B-­­s bajnokságban szerepelhet, és a Liga Kupában is rajthoz állunk, így komoly meccsek várnak majd a fiataljainkra – beszélt a fiatalokra váró kihívásokról.