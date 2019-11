Elmozdult az utolsó helyről a St. Mihály

Remek játékot bemutatva győzte le a Haladást a St. Mihály a női labdarúgó NB I-ben, amely szezonbeli első sikerét megszerezve immáron nem az utolsó helyen áll a tabellán. A lányok hasonlóan folytatnák már az MTK ellen is.

3-1-re győzött szombaton a Haladás ellen a St. Mihály a női labdarúgó NB I-ben, így a szegediek megszerezték szezonbeli első győzelmüket az idényben.

– Lökést adhat nekünk ez a mérkőzés. Egy nagyon küzdelmes találkozó volt, minden labdáért meg kellett küzdenünk, de úgy érzem, az döntött, hogy ki akarta jobban a győzelmet – kezdte Szil Tünde, a St. Mihály játékosa a Haladás elleni győzelmet összegezve, aki vezetéshez juttatta csapatát a mérkőzésen.

– Mindkét oldalon sok helyzet volt, de ha az ellenfélnél nem a magyar válogatott Bíró Barbara véd, akkor nagyobb arányban is nyerhettünk volna – mondta Szil Tünde, aki gólját követően lent maradt, mert ütközött a szombathelyiek kapusával, de végül folytatni tudta a játékot.

Több olyan meccset is elveszített a St. Mihály, ahol hiába voltak meg a helyzetei, azokat nem tudta értékesíteni, így végül pont nélkül maradt, ezúttal viszont fordult a kocka.

– Partiban voltunk az ellenfelekkel, de az utolsó lépések hiányoztak. A futball amit egyszer elvesz, azt visszaadja, úgy gondolom, ez most visszajárt nekünk. Igazi csapatmunka volt, szereztünk három gólt és szívünket-lelkünket kitettük a pályára – tette hozzá.

A St. Mihály ezzel kihasználta a Kelen vereségét, és már nem az utolsó helyen áll a bajnokságban, hanem egyet előrelépve hetedik helyről várhatja a folytatást.

– Demotiváló volt ránézni a tabellára, annak ellenére, hogy mi is úgy éreztük, a játékunk alapján egy-két hellyel előrébb kellene állnunk. Az a célunk, hogy az ősz végéig megtartsuk ezt a hetedik helyet, tavasszal pedig szeretnénk elérni azt, hogy ne kelljen osztályozót játszanunk az NB I-ben maradásért. Tavaly összesen annyi helyzetünk volt, mint most meccsenként, ez is mutatja az előrelépést. Játékban is rengeteget fejlődtünk, megvan a mi játékunk, mi az, amit szeretnénk az ellenfeleinkre erőltetni – részletezte a különbséget a tavalyi és az idei szezon között Szil Tünde.

Vasárnap a Szent Gellért Fórumban lép pályára a csapat, az első szegedi mérkőzésen pedig nem kisebb csapat lesz Hódi Mihály tanítványainak ellenfele, mint az MTK.

– Mindent megteszünk azért, hogy újabb győzelmet szerezzünk, azért dolgozunk, hogy az ilyen nagycsapatokat is, mint az MTK, el tudjuk kapni – zárta Szil Tünde.