Előnyben a Hungerit-Szentesi VK

A III. kerületi TVE ellen aratott 9–5-ös győzelmének köszönhetően lépéselőnyből várhatja a második felvonást a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapata az OB I. 5. helyéért folyó helyosztóján.

Egy héten belül másodszor ug­­rott egymás ellen medencébe a Hungerit-Szentesi VK és a III. kerületi TVE női vízilabdacsapata. Csakúgy, mint az alapszakasz zárófordulójában, most is a Kurca-partiak győztek, ezúttal 9–5-re múlták felül az ellenfelet.Remekül kezdte a mérkőzést a Hungerit, védelme már az első perctől kezdve nagyszerűen muzsikált, és a szentesiek támadásai is lendületesek voltak. Mácsai Kata köszönt be először a III. Kerületnek, egy szépen felépített akció végén kellő ideig várt ki, majd a lóbák után a legjobb pillanatban tüzelt a hosszúba, lövése pedig Pápai kapujában kötött ki. A stabil védekezésnek köszönhetően a vendégek nem találtak be az első negyedben, míg a hazaiaknál Kolarova és Dömsödi iratkozott fel a gólszerzők listájára Mácsai mellé, így az első felvonás végén 3–0-ra vezetett a Szentes.

A második negyed elején aztán megvillantotta jobbik arcát a III. kerületi TVE: előbb gól nélkül úszta meg a szentesi emberelőnyt, majd Illés egy szép távoli kapáslövéssel kozmetikázta az eredményt, de a Szentes hatékonyabban támadott, így 5–1-el fordulhattak a csapatok.

A szünet után az addigiaknál is nagyobb szerepet kapott a hazaiak védelme, amely to­vábbra is remekül állta a sarat. A pazar blokkoknak és Füsti kapus védéseinek köszönhetően két szerzett gólja mellé ugyanannyit kapott a Szentes, így 7–3-as állásnál kanyarodhatott rá a találkozó zárószakaszára, amely szintén két-két gólt hozott, így 9–5-ös Hungerit-győzelemmel zárult a meccs. Előnyből várhatja a második III. kerületi TVE elleni mérkőzést a Kurca-parti együttes, amelyet szerdán 19 órától játszanak majd Budapesten.

Matajsz Márk: – Ennek a mérkőzésnek még szebb volt az összképe, mint a hét nappal ezelőttinek, még profibban sikerült lejátszanunk. Ezt támasztja alá, hogy akkor hét, most öt gólt kaptunk. Jó kapusteljesítményünk mellett a blokkok is jól működtek, kiválóan küzdöttek a lányok, állták a sarat, pedig egy nagyon brusztos, verekedős mérkőzés volt. Szerdán jön a második felvonás, az egy teljesen más találkozó lesz. Minimum olyan kemény összecsapásra számítok, mint ma, hiszen az lesz az utolsó szalmaszál a III. Kerület számára. Ezt biztos meg akarják kaparintani majd, hogy még egyszer jöhessenek Szentesre.