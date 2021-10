Először itthon a Szedeák

Ebben a szezonban először lép pályára az újszegedi sportcsarnokban a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely a Kaposvárt látja vendégül idénybeli első hazai mérkőzésén.

Nincs sok idő kipihenni az el­­múlt hetet: azt követően, hogy az oroszországi Krasznojarszkban két meccset játszott a FIBA EuropeCup selejtezőjében a Naturtex-SZTE-Szedeák, majd pénteken ért haza a 6000 kilométerre fekvő orosz városból, szerdán már a bajnokságban érdekelt. Ma 18 órától jön ugyanis az idei első hazai meccs.Az ellenfél az a Kaposvár lesz, amelytől a felkészülési időszak során kétszer is vereséget szenvedett a szegedi csapat – egy bajnoki meccs viszont mindig más, mint egy tesztmérkőzés. A somogyiak vereséggel hangoltak a mai mérkőzésre, miután a legutóbbi fordulóban odahaza, hosszabbítás után szenvedtek vereséget az Oroszlánytól. A KKK eddig három bajnokit játszott, ebből egyet, a Kecskemét elleni első, idegenbeli meccset tudta megnyerni. A Szedeák a nemzetközi szereplés miatt egy bajnokin van túl, a tavalyi döntős Szolnok otthonában csupán egy ponttal maradt alul.

Mint azt Szrecsko Szekulovics, a Tisza-partiak edzője is kiemelte a meccs előtt, úgy érzi, az utóbbi hetekben egyre jobban összeállt a csapat védekezése.

Ebben pedig nagy szerepe lehet Jesse Huntnak is: az ausztrál légiós például a nyári felkészülés egy részét kihagyta, ám a EuropeCup-mérkőzéseken is megmutatta, védekezésben is fontos tagja tud lenni a csapatnak.

A Szedeák ellenfelének kerete egyébként alaposan átalakult a nyár folyamán, hiszen szintén kicserélődött a légiósállomány, és négy új, amerikai kosaras érkezett a korábban a szegedieket irányító Nikola Lazics csapatához. A csapatban is lesz egy ismerős játékos, hiszen Csorvási Milán korábban Szegeden is játszott, most azonban ellenfélként érkezik az újszegedi sportcsarnokba.

A 18 órakor kezdődő mérkő­zésre a belépés a szabályok értelmében csak védettségi iga­­zolvánnyal és egy érvényes fényképes igazolvánnyal lehetséges, a 18 év alatti személyek pedig egy védettségivel rendelkező felnőtt személy kíséretében mehetnek be. A pénztárak a meccs előtt egy órával nyitnak, a felnőttjegy 1200, míg a diák- és a nyugdíjasjegy 600 fo­­rintba kerül.