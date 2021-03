Először nyert idén az Algyő, megint kiütötték a Székkutast

Teljes fordulóval folytatódott a Csongrád-Csanád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Az UTC nagyszerű első félidőt produkált a Tiszasziget ellen, a vezetést is megszerezték a hazaiak, a szünet után azonban az esélyesebb vendégek bedarálták ellenfelüket, így tartják dobogós helyüket a tabellán, az UTC pedig maradt a sereghajtó.

A listavezető Makó a várakozásoknak megfelelően simán nyert a Székkutas ellen, a hagymavárosiaknál betalált Garamvölgyi Csaba kapus is, aki egy büntetőt értékesített.

Zsinórban harmadik meccsét nyerte meg a Csongrád, amely ezúttal a DAFC Szegedet kapta el. Szűcs Róbert csapata fél óra játék után már 3–0-ra vezetett, és a második félidő elején végképp eldöntötte a meccset, a DAFC-nak a szépítésre futotta.

Először örühetett három pontnak 2021-ben az Algyő, amely egy gólnélküli első félidőt követően már eseménydúsabb második félidőt produkált, és legyőzte a HFC II.-t.

Döntetlennel debütált a Mórahalom új edzője. Hadár Attila először ülhetett új csapata kispadján, tanítványainak azonban nem volt szerencséje, négy alkalommal is a kapufát találták el, hiába domináltak a több mint fél órát tíz emberrel játszó Kiskundorozsma ellen, csak egy pontot szereztek.

A Szentes javítani tudott, miután egy korai fejesgóllal legyőzte a Szeged-Csanád GA II.-t.

Véget ért a Bordány nagy szériája, a csapat ugyanis hat meccs óta nem kapott gólt, most viszont egy szerencsétlen öngóllal vezetett az Apátfalva. A kiegyenlített meccset végül be is húzta a hazai csapat, amely ezzel tapad legyőzött ellenfelére a tabellán, a Bordány pedig nem tudta megnyerni zsinórban a harmadik idegenbeli mérkőzését.

UTC–Tiszasziget 1–4 (1–1)

Szeged-Újszeged, zárt kapuk mögött. Vezette: Gargya Balázs – gyengén (Szabó, Hegyesi)

UTC: Mészáros – Patocskai (Pesti, 53.), Nagyfalusi, Szántó, Nagy-Pál, Sós, Mágocsi (Nagy G., 53.), Valach (Mohammadreza, 31.), Pusztai, Balogh D. (Péczely, a szünetben), Schneider. Edző: Pálfy Zoltán.

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Bálint T. (Szűcs T., 83.), Szilágyi, Skribek B., Szabó D. (Szalai, 60.), Skribek Á. (Bánóczki, 60.), Albert, Farkas F., Kökény, Godó. Játékos-edző: Bernát Péter.

Gólszerzők: Pusztai B. (38.), ill. Szilágyi N. (42.), Szabó D. (47.), Godó L. (70., 79.).

Jók: Szántó, Mohammadreza, Nagy-Pál, ill. mindenki.

Pálfy Zoltán: – A kényszerű cserék után szétesett az első félidőben mutatott jó játékunk.

Bernát Péter: – A körülményekhez képest nem játszottunk rosszul, de jó lenne kiiktatni a játékunkból az elkerülhető gólokat.

Csongrád-Kunság Aszfalt 4 (3)

DAFC Szeged 2 (0)

Csongrád, zárt kapuk mögött. Vezette: Kis Máté – kiválóan (Dobó, Mígh).

Csongrád: Stankovics – Kanász-Nagy, Kiss R., Mészáros, Farkas (Nyári, 90.), Hortobágyi, Mohácsi (Túri, 86.), Siber (Szántai-Kis, 75.), Deli, Szőrfi S. (Szalkai-Szabó, 75.), Borda. Edző: Szűcs Róbert.

DAFC: Grund – Márki, Szilágyi, Bozsó, Horváth H., Pióker Ta. (Cene, 55.), Kovács P. (Faragó, 55.), Pető, Baka, Görbe, Pióker Ti. (Rózsa, 80.) Edző: Terjéki Tamás.

Gólszerzők: Deli J. (15., 23.), Mohácsi O. (30.), Szőrfi S. (50.), ill. Pióker Ta. (54.), Cene (80.).

Jók: Deli, Kiss R., Siber, Szőrfi S., ill. Márki, Horváth, Cene.

Szűcs Róbert: – Szimpatikus volt, hogy a DAFC négy-null után sem adta fel. A két idegenbeli meccs előtt fontos volt számunkra a hazai győzelem.

Terjéki Tamás: – Az első félidő kritikán aluli teljesítményét nem sikerült ellensúlyoznunk a második játékrészben mutatott parádés játékunkkal sem. Gratulálok a Csongrádnak!

Algyő 3 (0)

HFC II. 2 (0)

Algyő, zárt kapuk mögött. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Bartucz, Kócsó)

Algyő: Nagy G. – Rádi, Bozóki, Pénzváltó, Heidrich (Belovai, 70.), Selyem, Lajkó, Pataki (Deák, 78.), Fórizs, Molnár G. (Varga G., 70.), Jernei. Edző: Podonyi Norbert.

HFC II.: Tóth M. – Tóth J., Marton (Bánfi, a szünetben), Rostás, Kemény, Nagy At., Győrfi, Nagy An. (Lukács, a szünetben), Bojtos, Bartyik, Pacskó. Edző: Vinnai István.

Gólszerzők: Lajkó A. (51., 78.), Rádi M. (58.), ill. Bojtos T. (56.), Tóth J. (89.).

Jók: Lajkó, Rádi, Selyem, Pénzváltó, ill. Tóth J., Pacskó, Bojtos.

Podonyi Norbert: – Nagyon fontos volt ez a győzelem, azért, hogy az elmúlt meccsek után újra önmagunk legyünk. Remélhetőleg ez így is lesz!

Vinnai István: – Jó iramú mérkőzésen, javuló játékkal a döntetlenre jók lettünk volna. A helyzetkihasználásunk még mindig gyatra.

ContiTech Apátfalva 2 (1)

Foliaplast-Bordány SK 1 (0)

Apátfalva, zárt kapuk mögött. Vezette: Barta Norbert – jól (Szűcs, Gera)

Apátfalva: Köteles – Pataki (Keresztúri, 92.), Varga V., Rakity, Frank B. (Kardos G., 90.), Beke, Bartucz (Kardos B., 90.), Kardos Á., Bány (László, 79.), Varga Cs., Kóródi. Edző: Frank Csaba.

Bordány: Vasas – Popovics (Fodor, a szünetben), Fátyol, Abadzic, Kis L., Ábrahám (Mihalkó, a szünetben), Márki, Denkovity (Kukli, 72.), Lőrinc, Szűcs, Káposzta. Edző: Tóth János.

Gólszerzők: Denkovity D. (18., öngól), Beke D. (70.), ill. Fátyol (93., 11-esből).

Jók: Beke (a mezőny legjobbja), Varga Cs., Kardos Á., Bartucz, ill. Fátyol, Szűcs, Vasas.

Frank Csaba: – Nem mindig az a csapat nyer, amelyik a „több” gólt rúgja. Egy szimpatikus ellenfél ellen megérdemelt győzelmet aratott.

Tóth János: – Klasszikus öngóllal kedvező helyzetbe hoztuk az ellenfelet. Próbáltunk dominálni mezőnyben, de ez kevés volt a pontszerzéshez.

Makó FC 12 (5)

Székkutas 0 (0)

Makó, zárt kapuk mögött. Vezette: Aczél Tibor – jól (Minda, Pap)

Makó: Garamvölgyi – Belanka, Juhász J. (Széll, a szünetben), Tamaskó (Molnár O., 66.), Horváth E. (Seres, a szünetben), Babolek, Varga R., Zámbori (Buzási, 66.), Sirokmán, Pócs T. (Magyar, a szünetben), Rabecz. Edző: Siha Zsolt.

Székkutas: Juhász M. (Dáni I., a szünetben) – Domján, Kis Á. (Szántó, 47.), Dáni D., Kis D., Szikszai, Daraki (Kolozsvári, a szünetben), Gyöngyösi, Buczku, Rakozov, Rácz D. (Zsoldos, 57.). Edző: Bartyik Norbert.

Gólszerzők: Horváth E. (4., 38.), Babolek (21., 53., 60., 76., az elsőt 11-esből), Rabecz (35., 46.), Seres (57.), Varga R. (63.), Buzási (67.), Garamvölgyi (71., 11-esből).

Jók: mindenki, ill., Szikszai, Kis D., Gyöngyösi, Juhász M.

Siha Zsolt: – Egy szimpatikus ellenféllel szemben megérdemelt győzelmet arattunk.

Bartyik Norbert: – Az történt, amire számítottunk. Ugyanakkor vannak pozitívumok, és bízunk abban, hogy a befektetett munka hamarosan megtérül.

Szentesi Kinizsi 1 (1)

Szeged-Csanád GA II. 0 (0)

Szentes, zárt kapuk mögött. Vezette: Csöngető Endre – jól (Vida, Juhász).

Szentesi Kinizsi: Tóth L. – Varga A. (Bertók M., 62.), Berta, Koncz, Juhász, Bertók G. (Orovecz, 87.), Prozlik (Péter, 91.), Vincze, Lázár, Szarvas (Bartucz, 75.), Szeles. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Szeged-Csanád GA II.: Ásványi – Nagy M. (Kis B., a szünetben), Paublusztig, Deák, Varga Á. (Szűcs T., 82.), Mészáros G., Korosztil, Zsédely, Masa (Berta, 82.), Csehó (Ilyés, 72.), Krizs. Edző: Vágó Mihály

Gólszerző: Vincze (9.).

Jók: Vincze, Juhász, Berta, Lázár, ill. Paublusztig, Mészáros G.

Koncz Zsolt: – A múlt heti döntetlen után mindenképpen a győzelmet szerettük volna megszerezni. Sikernek tartom, hogy nem kaptunk gólt.

Vágó Mihály: – Sportszerű mérkőzésen ugyan sokat birtokoltuk a labdát, de az ellenfél kapuja előtt nem voltunk hatékonyak.

Mórahalom 0

Kiskundorozsma 0

Mórahalom, zárt kapuk mögött. Vezette: Minda Róbert – jól (Suba, Nagy).

Mórahalom: Szatmári – Budai, Baji, Király, Kiss M., Malatinszki Á. (Tóth M., 80.), Dobák N., Bokányi, Angeli, Kemenczés, Papp D. Edző: Hadár Attila

Kiskundorozsma: Rozs E. – Császár, Molnár K., Lóki, Szecskó, Ottlik Márk (Papp N., 16.), Ottlik Máté, Kalapács (Cseh, 80.), Molnár O., Takács, Bodonji. Edző: Ottlik Roland.

Kiállítva: Molnár O. (54.).

Jók: Kiss M., Dobák N., Angeli, ill. Ottlik Máté, Molnár K.

Hadár Attila: – A négy kapufából egyet elcseréltem volna egy gólra. A hozzáállással elégedett vagyok, jó úton járunk.

Ottlik Roland: – Negyven percet emberhátrányban játszva szerencsés döntetlennel zártunk.

A 15. forduló programja:

Péntek, 19 óra: Szeged-Csanád GA II.–Mórahalom. Szombat, 14.30: Tiszasziget–Szentesi Kinizsi, Székkutas–UTC, DAFC Szeged–Algyő, Kiskundorozsma–Csongrád-Kunság Aszfalt. Vasárnap, 14.30: Foliaplast-Bordány SK–Makó FC, Hódmezővásárhelyi FC II.–ContiTech-Apátfalva.