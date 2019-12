Először nyert szegedi edzőként Szrecsko Szekulovics

Bár kilencpontos hátrányban is volt, végül megszerezte szezonbeli második győzelmét a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely az Oroszlányt győzte le, ezzel megszakította ötmeccses nyeretlen szériáját. A csapat edzője szerint elsősorban fejben kellett sokat javulniuk ahhoz, hogy újra győzhessenek.

Nem indult jól a Naturtex-­SZTE-Szedeák 2019-es utolsó hazai mérkőzése: az újonc Oroszlány kapta el jobban a kezdeti ritmust, könnyen jöttek a kosarak a vendégektől, akik az első negyedben már kilenc ponttal, 18–9-re is vezettek. A folytatásban azonban összekapták magukat Wirth Ádámék, és remek csapatjátékot bemutat­­va előbb fordítottak, majd a negyedik játékrész végén már tizennégy ponttal is vezettek. A vége így is izgalmas lett, mert 89–80-nál sokáig nem tudták lezárni a meccset a szegediek, így az OSE több esélyt is kapott, hogy még közelebb zárkózzon, ám végül a Szedeák megszerezte az oly fontos győzelmet, amely a szezonban a második volt számára.

– Nagyon nehéz volt! – válaszolta a mérkőzést követően arra a felvetésre Szrecsko Sze­kulovics, milyen volt az első szegedi győzelme, hiszen mi­­óta átvette a Tisza-parti csapat irányítását, először örülhetett győzelemnek. – Ilyen sok vereség után nehéz játszani, ilyenkor elsősorban a pszichológia dominál, nagyon fontos volt számunkra, hogy megszereztük a győzelmet. Büszke vagyok a srácokra, mert nagyon jól dolgoztak az elmúlt időszakban – tette hozzá a nemrégiben kinevezett szakember.

Szüksége is volt erre a sikerre a Szedeáknak, hiszen a riválisok is gyűjtögették a győzelmeket: márpedig ahhoz, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, és ne kelljen ismét play-outot játszania a szegedi csapatnak, az ilyen, nyerhető mérkőzéseket, mint az Oroszlány elleni hazai találkozó, be kell húznia a csapatnak. Ebben a négy légiósnak egyaránt nagy szerepe volt: Milos Miliszavjlevics, Brian Asbury, Stefan Balmazovics és Anta Krapic is egyaránt húsz fölötti VAL-értéket produkált, mind a négy külföldi já­­tékosa alaposan hozzátette a magáét az újonc elleni sikerhez. A további győzelmekhez és a veszélyes zóna elkerüléséhez hasonlóan erős csapatjátékra lesz szükség, és ugyan 80 pont fölött kapott ezúttal is a Szedeák, de támadásban most jobban működött a csapat, mint a Szolnok elleni.

– Tudtuk, hogy jó csapat az Oroszlány, ellenfelünk pedig remekül kosárlabdázott az el­­ső félidőben. Úgy érzem, jó úton járunk, erre jó példa volt a mai mérkőzés is, de messze vagyunk még a végétől, sok munka áll előttünk – nyilatkoz­­ta Szekulovics.

A csapatra az alapszakasz el­­ső felvonásából még két idegenbeli mérkőzés vár, mindkettőt még idén lejátssza a Szedeák. Előbb a közelmúltban szintén edzőváltáson átesett Sopronhoz, majd egy héttel ké­­sőbb, december 29-én a Pakshoz látogatnak a szegediek.