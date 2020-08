Első NB I-es gólját szerezte a szegedi védő

Emlékezetes marad Szélpál Norbert számára a szombati, Mol Fehérvár elleni bajnoki, hiszen a szegedi védő fejesével szerzett vezetést csapata: karrierje első NB I-es gólja ugyan nem ért három pontot csapatának, ám így sem elégedetlen.

Közel állt a meglepetéshez a Paks az NB I. második fordulójában, mindez pedig nagyban köszönhető Szélpál Norbertnek: az atomvárosiak védője ugyanis a meccs 80. percében vezetést szerzett csapatának. A szegedi védő számára ez volt az első gól, amit az élvonalban szerzett, a lefújás után pedig látszott, mégis feldúlt volt, hiszen csapata végül nem tudott nyerni, mivel a ráadás perceiben a tavalyi ezüstérmes egalizálni tudott.

– Úgy tűnt, behúzhatjuk a meccset, de a 92. percben egy szögletből kiegyenlített az ellenfél. Szerettünk volna nyerni, de az egy ponttal sem lehetünk elégedetlenek, hiszen a Mol Fehérvár otthonából nem sokan hoznak el pontot. Ez már a múlt, igyekszünk nem foglalkozni ezzel, hiszen most a legfontosabb, hogy hétvégén megszerezzük az első győzelmünket a bajnokságban – mondta lapunknak Szélpál Norbert.

A Paks nem számíthatott könnyű mérkőzésre, nem csupán azért, mert a nyitófordulóban odahaza kikaptak az Újpesttől, hanem mert a Mol Fehérvár sem tudta megnyerni a saját meccsét. A bajnoki címre törő fehérváriak ellen azonban jól tartotta magát a Tolna megyei csapat, és végül értékes ponttal távozhatott.

– Bár nem mi voltunk az esélyesek, de győzelemért léptünk pályára, elég csak azt mondanom, hogy az utolsó két, fehérváriak elleni meccs­ből nem kaptunk ki, sőt, az egyiket meg is nyertük. Nem feltartott kézzel utaztunk el a Mol Fehérvárhoz. Úgy érzem, jó csapatunk lehet idén is. Az első meccs sajnos nem az elképzeléseink szerint sikerült, most ez a döntetlen viszont jobban hangzik. A harmadik fordulóban viszont nem lehet más a célunk, mint a győzelem, ha három meccs után négy ponttal állnánk, azzal már elégedettek lehetnénk – tette hozzá Szélpál Norbert.

A 24 éves védő az eddigi mindkét bajnokin kezdő volt a Paksban, és végig is játszotta azokat: most pedig érkezett az első gól is.

– Szerencsére abszolút érzem a bizalmat, ez így van már azóta, mióta a Pakshoz szerződtem, ezzel abszolút nincs probléma – zárta Szélpál Norbert.