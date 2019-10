Első szegedi meccsén a bajnoki címvédőt fogadja a Naturtex-SZTE-Szedeák

Szezonbeli első hazai bajnoki mérkőzését játssza holnap a Naturtex-SZTE-Szedeák a férfi kosárlabda NB I/A csoportjában. A szegediek nem is kezdhetnének nemesebb ellenféllel, mint a regnáló bajnokcsapat, ugyanis a Falco KC Szombathely érkezik az újszegedi sportcsarnokba.

Pénteken 18 órától először láthatja a nyáron átalakult Naturtex-SZTE-Szedeákot a közönség az újszegedi sportcsarnokban: az első hazai mérkőzésen rögtön a hazai élvonal egyik nagyágyúja, a tavalyi bajnok Falco KC Szombathely lesz Andjelko Mandics csapatának ellenfele.

Az egyértelmű, hogy jobban kell teljesítenie a Szedeáknak ahhoz, hogy legyen esélye a bravúrra. A bajnok legyőzése persze így sem egyszerű feladat, még akkor sem, ha a szombathelyiek kerete is több helyen változott a nyáron – ám úgy tűnik, mindez nem hatott ki a Falco eredményességére. A kispadon maradt Gasper Okorn edző, aki Bajnokok Ligája csoportkörbe vezette a sárga-feketéket. A selejtezők során a magyar bajnok előbb azt a Nagyváradot búcsúztatta, amely ellen a nyáron a Szedeák is játszott felkészülési mérkőzést, majd legutóbb, vasárnap Lettországban is legyőzte a Ventspilst, így kettős győzelemmel jutott a főtáblára.

Talán ez szólhat a Szedeák a mellett, hiszen bár a szezon elején járunk, és a Falco még nem játszott meccset a magyar bajnokságban, már négy találkozón is túl van az elmúlt két hétben.

A meccs egyik kulcsfigurája lehet Stefan Balmazovics: a szegediek nyáron szerződtetett szerb légiósa ugyanis az előző szezonban tagja volt a Falco bajnokcsapatának, most viszont már a Tisza-partiak si­­keréért játszhat. Szükség is lesz azokra a triplákra, amelyeket tőle re­mélhetnek a szegedi szurkolók: ebből megmutatott valamit Pé­csett is, de az ő négy bedobott hármasa önmagában kevés volt ahhoz, hogy jó eredménnyel kezdjék a bajnokságot Wirth Ádámék.

A feladat nem egyszerű, hiszen egy hét alatt tulajdonképpen mindenben javulnia kellene a Szedeáknak. A Pécs otthonában elvesztette a lepattanócsatát, kimaradt tíz büntető, a gólpasszok sem érkeztek, és mezőnyből is 40 százalék alatti teljesítményt hozott össze a Szedeák, így pedig nagyon nehéz mérkőzést nyerni – főleg olyan kaliberű csapatok ellen, mint a Pécs és a Falco.

Nem könnyű rajt vár a szegediekre, hiszen előbb a tavalyi bronzérmes Pécs, majd az aranyérmes Falco, amellyel elsőként találkoznak: az itt szerzett bravúrgyőzelmek így főképp értékesnek mondhatók. Az utóbbi években rendre szoros meccsre kényszerítette a Falcót az újszegedi sportcsarnokban a Szede­­ák, amely most is erre ké­­szül: ebben pedig sokat segíthetnek a szegedi szurkolók, akik tavaly, a roppant nehéz helyzetben is kitartottak a csapat mellett, és a TF Budapest elleni play-out alkalmával sem pártoltak el a gárdától.