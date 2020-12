Elsöprő győzelmet aratott a Naturtex-SZTE-Szedeák – Fotók

Kiütötte ellenfelét a karácsony utáni napon lejátszott bajnokin a Naturtex-SZTE-Szedeák. A szegediek a várakozásoknak megfelelően roppant sima győzelmet arattak a Jászberény ellen.

Karácsonyt követően egy nappal máris pályára lépett a Naturtex-SZTE-Szedeák, a szegediek a sereghajtó és nyeretlen Jászberényt fogadták. A vendégek hiába igazoltak a közelmúltban négy légióst is, közülük csupán James Kinney volt ott a csapat keretében, a szezon közben teljesen átalakult, korábbi vásárhelyi kedvenc által irányított Jászberény így lényegében nem tudott erősebb csapattal felállni, mint az elmúlt hetekben, hiszen sérülés miatt is több hiányzója akadt a vendégeknek.

A Szedeák keretében ezúttal nem volt ott Wirth Ádám, aki térd­problémája miatt nem tudta vállalni a játékot. Brbaklics és Dzseletovics dobópárbajáról, és elég szellős védekezésről szóltak az első percek:

10-10 után azonban jöttek a szegedi triplák, aminek köszönhetően gyorsan tíz pont fölé kúszott a különbség, sőt, a negyven dobott ponttól sem állt távol egy negyed után a Szedeák.

Keller Iván triplájával lett meg a húsz-, majd szintén az ő büntetőjével már a harmincpontos különbség is. Szrecsko Szekulovics igyekezett a csapat fiatal magyar tagjainak lehetőséget adni, így a második negyedben rendre már csak egy légióssal a pályán játszott a Szedeák: ez hol Govens, hol Dzseletovics volt, a szerb elérte a húsz pontot is a félidőre.

A vendégek alapcsapata ellen (már amennyiben jelen helyzetben lehetett erről beszélni) a szegedi második sor is tartotta magát, olyannyira, hogy még nagyobb arányban is nyerte meg a második negyedet, mint az elsőt. A nagyszünetre így már 34 ponttal vezetett a Tisza-parti csapat.

A harmadik negyedben már mindenki játékpercet kapott a szegedi csapat tagjai közül, így Balogh Szilárd és Polányi Kristóf is pályára lépett. Mayer Ákos zsinórban három akciót is kosárral fejezett be, a negyedet pedig Frank félpályás triplája zárta. A Jászberénynek voltak szép megmozdulásai, de a Szedeák bármilyen összeállításban is volt a pályán, minimum tartani tudta a meggyőző különbséget.

A századik szegedi pont Polányié lett, az utolsó hét percre pedig már színmagyar ötössel állt fel a Szedeák – végül 56 ponttal győztek Kerpel-Fronius Gáspárék.

Szrecsko Szekulovics: – Mindkét célunk teljesült, hiszen minden fiatal játékosunk pályára léphetett, és nem sérült meg senki. Örülök, hogy a fiataljaink így tudtak beszállni a meccsbe, és bizonyították, hogy számíthatunk rájuk a folytatásban. Sűrű lesz a naptárunk, hiszen szerdán már újabb mérkőzés vár ránk. Sok sikert kívánok a Jászberénynek a folytatásban, lehet, hogy mi voltunk az utolsók, akik ilyen könnyű győzelmet arattak ellenük, bízom benne, hogy ellenfelünk magára talál a folytatásban!

Szedeák–Jászberény 125-69 (37-21, 32-14, 27-17, 32-17) Tippmix férfi kosárlabda NB I/A. csoport, 16. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Ádám J., Győrfy R., Szilágyi B. (Bogárdi J.) Naturtex-SZTE-Szedeák: Kerpel-Fronius G. 6, Govens 11/9, BROWN 21/9, DZSELETOVICS 24/3, Dickey 10, Csere: Mayer 10/3, Kerpel-Fronius B. 7/3, OLASZ 13, Keller 5/3, Balogh 7, Polányi 11/3.

Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Jászberény: Frank 11/9, Katona 8/6, Füzi, BRBAKLICS 24/3, Rékasi 1.

Csere: Kinney 17/3, Kaszás 8, Kovács A., Szalkai, Kovács V.

Vezetőedző: Lo El Hadji Malick.

125 pontig meg sem álltak Kerpel-Fronius Gáspárék (a labdával) karácsony után a Jászberény ellen. Fotó: Karnok Csaba