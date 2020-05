Elsősorban Fiataloknak adna lehetőséget a Szegedi vse a magasabb osztálybeli szerepléssel

Bár még sok a kérdőjel a jövő évi NB III-as mezőny és lebonyolítás kapcsán, az viszont biztos, hogy a következő idényt a harmadosztályban kezdi meg a Szegedi VSE. A piros-kékeknél tudják, mit jelent majd egyetlen megyei harmadosztályú csapatként szerepelni.

Bajnokot ugyan nem hirdettek, de az MLSZ úgy határozott, a megyei bajnokságok élén ál­­ló együttesek nevezhetnek a kö­vetkező idényben az NB III-ra: Csongrád megyében így ez azt jelenti, a listavezető SZVSE léphet fentebb. A Vasutasok élnek is a joggal, hiszen minden adott a klubnál ahhoz, hogy a harmad­osztályban játszhassanak a 2020–2021-es idényben: megvan a licenc is a magasabb osztályhoz, a pályán zajlanak a felújítási munkálatok, de a fedett lelátónak szóló követelménynek így is megfelelnek Hatvani Józsefék.

– Még ha a feljutás egy húsz­éves folyamat része is volt, nem szabad elvenni a jelenlegi játékosoktól és stábtól az érdemet, a csapaté a köszönet és a gratuláció, hiszen ők harcolták ki ezt a lehetőséget. Annak örülök, hogy nincs konfliktus az ellenlábas klubokkal a döntést követően. Talán a jelenlegi a helyzet a futballt is a helyére teszi kicsit. Dolgozunk tovább, sok folyamatban lévő tárgyalásunk van, reméljük, Szegeden könnyebb egy NB III-as csapatot fenntartani, mint kisebb te­­lepüléseken – mondta Sahin-Tóth Dezső, az SZVSE szakmai vezetője.

Kitért rá, éremátadó ugyan nem lesz, és bajnokcsapatnak sem lehet mondani az SZVSE-t, de egy vacsorán túl, ahol megköszönik a játékosok munkáját, nem is terveznek nagyobb ünneplést – ezzel is megtisztelik az ellenfeleiket.

Míg a 2019–2020-as szezonban csak egy képviselője volt Csongrád megyének az NB-s osztályokban, addig jövőre kettő klub szerepelhet: a megye egyetlen harmadosztályú csapata lesz az SZVSE a következő kiírásban.

– Nem kifejezetten rólunk szól ez a történet, hanem jóval inkább arról, hogy tudunk-e teret adni azoknak a Csongrád megyei fiataloknak, akik a megyénél magasabb szinten szeretnének futballozni, de az NB II-re vagy NB I-re még nem állnak készen. Ebben van felelősségünk, így lehet visszahozni Csongrád megyét a magyar futball térképére, ha szisztematikusan, minden osztályban megvannak a klubok. Elsősorban tehát fiatalokra szeretnénk építeni, de persze a rutinos játékosok nélkül aligha működik az NB III-as szereplés – zárta Sahin-Tóth Dezső.