Rendkívül súlyos a helyzet Olaszországban, ahonnan a koronavírus-járvány miatt az egykori szentesi és szegedi vízilabdázó, Bujka Barbara hazautazhatott Németországba a szüleihez. Krefeldben mindenki betartja a szabályokat, hogy minél hamarabb véget érjen a szociális távolságtartás.

Bujka Barbara nyáron szerződött az olasz Rapallóhoz. Kemény alapozáson vannak túl, szuper formában a középmezőnyből várták a bajnokság folytatását, amelyet a koronavírus-járvány akadályozott meg.

– Nagyon szomorú helyzet ez, a bizonytalanságban érezhetővé válik a félelem is. Felkészültünk a pontvadászatra, bízom a folytatásban, de rendkívül nehéz lesz időt találni rá, hiszen az eltolt olimpia miatt a következő szezon alapozására is hagyni kell pár hetet – árulta el Bujka Barbara, a Szentes és a Szeged korábbi vízilabdázója, aki jelenleg családjával Németországban várja a veszélyhelyzet végét. – Március 10. óta Krefeldben vagyok a szüleimnél, ugyanis a súlyos olaszországi helyzetre való tekintettel az elnökünk úgy döntött, mindenkit hazaküld a szeretteihez. Nagyon jó itthon, de szívesebben lennék vidámabb ok miatt velük. Ez a szörnyű vírus minden embernek a hétköznapjait megváltoztatja – folytatta.

Bujka számára sem maradt más, mint az otthoni edzések, futás és súlyzós tréningek, a medence azonban elképesztően hiányzik az Európa-bajnok pólósnak.

– Elég hasonlóan telnek a mindennapjaim, mint mindenkinek manapság. Felkelek, elmegyek futni, utána szárazföldi edzéssel folytatom. Sokat játszom a kutyámmal, de jó néhány filmet és sorozatot is megnéztünk már, s a sütés és a kertészkedés sem áll távol tőlem. Fura a távolságtartás, de hála az okostelefonoknak, tudjuk egymással tartani a kapcsolatot – írta le egy napját Bujka, aki megjegyezte, óriási lesz a vírus pénzügyi hatása, így valószínűleg mindenkinek fel kell találnia magát egyéb szerepekben is.

