Emlékezetes ellenfél jön a Szent Gellért Fórumba: 30 éve 18 ezer néző érkezett a Vasas elleni meccsre – videó

Szerdán 19 órakor a Vasas érkezik a Szent Gellért Fórumba a labdarúgó NB II-ben. A Szeged–Csanád Grosics Akadémia elődjei sok nagy mérkőzést vívtak már a fővárosiak ellen, közülük idézünk fel egy igazán emlékezetest, amelyet éppen harminc éve rendeztek.

Leboniczky – Sahin, Bogdán, Szabó Gy., Tóth J. – Major L., Varga, Takó, Takács J. – Kováts G. (Török Zs.), Kun (Barna G.), edző: Pataki Tamás. Remek csapat volt az ebben az összeállításban szerepelt Szeged SC, amely az 1988–89-es labdarúgó NB II Keleti csoportjában a Debrecen mögött második lett, így készülhetett az osztályozóra. Az a Vasas érkezett 1989. június 25-én, amely az NB I-ben 14. helyen végzett. Az első meccsen idegenben 1–1-re végeztek a csapatok, a szegedi visszavágón pedig a 90. percig 0–0 volt – ez pedig szegedi feljutást jelentett volna. A Vasasban olyan nevek szerepeltek, mint Andrusch, Komjáti, Zvara, Szabadi, Duró vagy Pecha. A 90. percben aztán a 16-oson belüli kezezés után a büntetőt Szabadi értékesítette, ezzel pedig a Vasas maradt bent az első osztályban.

18 ezer néző volt egyszerre dühös, csalódott, mérges, szomorú, és az érzéseit ki is fejezte. Törtek a legendás SZEOL-pálya öltözőfolyosójának ablakai, billegett a busz a drukkerek keze nyomán, Németh Lajos játékvezető pedig valamikor a hajnali órákban tudta csak elhagyni a stadiont. De a Szeged SC sem tudott időben odaérni az előre leszervezett vacsorára.

– Máig büszke vagyok arra, hogy az első mérkőzésen én voltam a mezőny legjobbja, de a második találkozón is jól ment a játék mindössze 20 évesen – emlékezett vissza a 30 évvel ezelőtti találkozókra Major László. – A Fáy utcában öt vagy hat nagy helyzetet hagytunk ki, már ott eldönthettük volna a mérkőzést. Lényegesen jobbak voltunk, mint a Vasas. A visszavágó már küzdelmesebb meccset hozott kevesebb helyzettel, de rengeteg nézővel. Nekünk a 0–0 is elég lett volna, talán ez legbelül befolyásolta a játékunkat is. A 90. percben pedig történt, ami történt, azt gondolom, a büntető jogos volt. Ültünk az öltözőben, a folyosón meg mindenhol kövek, betört ablakok, de minket nem bántottak a szomorú szurkolók. Utána még tíz évet futballoztam az NB I-ben és az NB II-ben, és többször is játszhattam a Vasas ellen, sőt gólokat is szereztem. Szeretnék ott lenni a holnapi mérkőzésen, mert biztos megint jó, de sportszerű hangulat lesz.

A hangulat minden bizonnyal remek lesz holnap is, hiszen a Szent Gellért Fórum belépői szépen fogynak. A Szeged a Kazincbarcika elleni vereségből, a Vasas a Siófok elleni döntetlenből érkezik a meccsre, a tabellán pedig egyetlen pont a különbség a hazaiak javára.