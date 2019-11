Erdei Jánosra emlékeztek a makói emléktornán – fotók

Ökölvívó tornával emlékeztek meg a hét végén Makón a város szülöttére, Erdei János olimpikon bokszolóra. A két megye versenyzőit felvonultató mérkőzéssorozatot a szövetség társelnöke, Erdei Zsolt világ- és Európa-bajnok is megtekintette.

– Bár lett volna oka a keserűségre, nagyon jó humorú ember volt – emlékezett Erdei Jánosra, a makói születésű olimpikon ökölvívóra, Erdei Jánosra egyik unokája, Erdei Gábor. Testvére, János, aki a kiváló sportoló ha­­gyatékát gondozza, hozzátette: – Azt mondta nekünk, egyszer még büszkék leszünk rá. Mi persze azok voltunk előtte is, de tíz éve, amikor felvette a nevét a makói sportcsarnok, ez még erősebbé vált bennünk.

A hétvégén Erdei János születésének századik évfordulóját köszöntve, a nevét viselő ma­­kói sportcsarnokban ökölvívó tornát rendeztek. Márton Imre, a sportcsarnok igazgatója lapunknak elmondta, már a névadáskor is rendeztek hasonlót, és megismételték, ha nem is minden évben, de gyakran. A mostani versenyre Csongrád és Bács-Kiskun megyéből érkeztek ökölvívók, akik 15 mérkőzést vívtak és volt két kick-box meccs is.

A sportcsarnok előterében a látogatókat alkalmi kiállítás fogadta Erdei Jánosról. A vitrinben fotók, újságcikkek és személyes tárgyak, többek között a bokszkesztyűi idézték meg alakját, s az emlékezetes helsinki mérkőzést, amikor po­­litikai okokból nem juthatott be a döntőbe. A tárlatot Kovács Sándor önkormányzati képviselő társaságában megtekintette Erdei Zsolt világ- és Európa-bajnok ökölvívó, a Magyar Ökölvívó Szövetség társelnöke is, aki a sportcsarnok névadójának emléktábláját is megkoszorúzta.

– Széchenyit idézve azt gondolom, tisztelni kell a múltat ahhoz, hogy értsük a jelent és munkálkodhassunk a jövőn – mondta Madár. Hozzátette: az emlékezés a bokszélet fellendítésére is alkalmat teremthet. – Egy-egy ilyen torna sok fiatalt csábíthat a ringbe, ami manapság, amikor a virtuális világ mellett más küzdősportok is vonzzák őket, nem egyszerű feladat. Pedig az ökölvívástól alázatot, kitartást is tanulhatnak – mondta.

Az Erdei-emléktorna győztesei

Serdülő 55 kg: Antal László – Makó Budo Klub

Junior 59 kg: Gémes Levente – Szegedi Box Club

Junior 60 kg: Balog Márk – Boxing Gym Hódmezővásárhely

Junior 60 kg: Szabó István – Kecskeméti Sport Club

Junior 63 kg: Martonosi János – Szeged Box Club

Junior 65 kg: Csonka Csaba – Makó Budo Klub

Junior 75 kg: Téglási Dániel – Makó Budo Klub

Junior 75 kg: Balog Patrik – Boxing Gym Hódmezővásárhely

Felnőtt női 60 kg: Berta Luca – Szeged Box Club

Felnőtt férfi 69 kg: Bata Zoltán – Szeged Box Club

Felnőtt férfi 85 kg: Lakatos Dániel – Szeged Box Club