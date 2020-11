Érdekes fordulót zártak az NB I.-ben

12. fordulójához érkezett a labdarúgó NB I., ahol a hazai pálya valóban előnyt jelenetett a házigazdáknak.

Nem tudni, mennyire játszott szerepet a felállás összeállításakor Bognár György fejében az a tény, hogy Ádám Martin a két együttes előző összecsapásán is betalált, mindenesetre a csatár meghálálta, hogy kezdőként számoltak vele. Ami legutóbb csak szépségtapasz volt, most egy pontot ért, ugyanis a támadó szemfüles gólja állította be az 1–1-et. A szegedi Szélpál Norbert ezúttal a Paks II.-ben lépett pályára az NB III.-ban.

Meddő maradt a Kisvárda fö­­lénye a Budafok ellen, a vendégek szervezett védekezésének egy pont lett a jutalma.

A Mol Fehérvár már 22 perc játék után beállította a 2–0-s végeredményt az idegenben jól szereplő Zalaegerszeg ellen.

A Ferencváros nyerte a 217. örökrangadót, Rebrovék a szegedi Nagy Zsombor nélkül felálló MTK ellen győztek.

A Mezőkövesd két hónap után győzött újra a DVTK ká­­rára.

A Honvéd–Puskás Akadémia mérkőzés lapzártánk után ért véget.

Eredmények, 12. forduló:

Újpest–Paks 1–1 (0–0)

Budapest, zárt kapuk mögött. Vezette: Csonka. Gólszerzők: Beridze (68.), ill. Ádám (90+1.).

Kisvárda–Budafok 0–0 (0–0)

Kisvárda, zárt kapuk mögött. Vezette: Zierkelbach.

Mol Fehérvár FC–Zalaegerszeg 2–0 (2–0)

Székesfehérvár, zárt kapuk mögött. Vezette: Erdős. Gólszerzők: Zivzivadze (12.), Houri (22.) Kiállítva: Szalai (71., Zalaegerszeg).

Ferencváros–MTK 2–0 (1–0)

Budapest, zárt kapuk mögött. Vezette: Antal.

Gólszerzők: Nguen (40.), Baturina (75.).

Mezőkövesd–Diósgyőri VTK 2–1 (1–0)

Mezőkövesd, zárt kapuk mögött. Vezette: Iványi.

Gólszerzők: Cseri (21., 11-esből), Szergyerov (84.), ill. Drazsics (90.).