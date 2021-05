Debrecenben is nyert, bronzérmes a Szedeák

Egyetemi csapatok között dől el a bronzérem sorsa a férfi kosárlabda NB I./A csoportban. A DEAC és a Naturtex-SZTE-­Szedeák első csatáját szombaton a szegediek nyerték, így ma lezárhatja a párharcot a Tisza-parti csapat. A debrecenieket már a korábbi szegedi edző irányítja ma.

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Eldőlhet a bronzérem sorsa, ehhez a Naturtex-SZTE-Szedeáknak nyernie kell a DEAC vendégeként. Egy közel húszfős csapat el is kísérte a szegedieket erre a történelmi meccsre.

I. negyed

Három perc után már négy faultnál járt a Szedeák, a büntetőket pedig jól dobta a DEAC, sőt, Somogyi triplája után öt ponttal is meglépett. Jókor jött Bognár triplája, amivel 12-12-nél egyenlített a Szedeák, majd James Dickey büntetőjével már a vezetést is átvette. Somogyi, majd Moody is pontos volt kintről, de Dzseletovics válaszolt rá, a húszpontot is átlépte mindkét csapat már nyolc perc után. Végül egy ponttal, 28–27-re vezetett a DEAC, őrült tempójú meccs volt.

II. negyed

Ugyan Keller hármasával kezdte a játékrészt a Szedeák, viszont ezt követően három támadást is elhibázott, nem tudott ellépni ellenfelétől, Szrecsko Szekulovics időt is kért rögtön. Bognár hármasával viszont előbb négy, majd később nyolc ponttal is vezetett az egyre inkább feszesen védekező Szedeák, amely higgadtabban is támadott ellenfelénél. Végül ezt a nyolc pontot nem sikerült megtartani a szünetre, de a remek triplázásának és védekezésének köszönhetően öt ponttal vezetett a nagyszünetben a Tisza-parti csapat, 44–49.

III. negyed

Nagyszerűen kezdett a Szedeák, amely védekezésben megint megfogta a DEAC-ot: a szerzett labdák utáni ziccerek mellett Govens egy hihetetlen triplát zúdított be, majd Brown is eredményes volt kintről, máris megvolt a kétszámjegyű különbség. Brown már a húsz pontot is átlépte, miközben hátul továbbra is nagyon feszes volt a Szedeák, így 15 ponttal is vezetett, ebből gyorsan tíz lett, jött is Szekulovics időkérése. Tartotta a különbséget a szegedi csapat, a negyedet Hines tempója zárta, így 11 ponttal vezetett az utolsó felvonás előtt a Szedeák.

IV. negyed

65–74-es szegedi vezetésnél befagyott az eredményjelző, ezt végül Govens triplája törte meg, három és fél percnyi játék után csupán öt pont született a negyedben, de az idő telte is a szegedieknek kedvezett. Tóth bravúros labdaszerzése után jött Hines triplája, majd Moody egy újabb trojkával visszahozta három pontra a DEAC-ot két és fél perccel a vége előtt. Ez sem törte meg azonban a Szedeákot, amely ezekre is tudott válaszolni, és 90-82-re behúzta a meccset, és ezzel a bronzérmet!

DEAC–Szedeák 82–90 (28–27, 16–22, 15–20, 19–16)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, bronzmérkőzés, 2. meccs. Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Győrffy, Goda, Boros.

DEAC: Moody 14/12, Somogyi 15/6, Drenovac 17/3, Hines 20/15, Tóth 9. Cserék: Moore 7/3, Neuwirth, Polyák, Molnár. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Naturtex-SZTE-Szedeák: GOVENS 27/6, BROWN 28/6, DZSELETOVICS 3/3, BOGNÁR 10/6, DICKEY 13. Cserék: KERPEL-FRONIUS G. 2, KELLER 3/3, KERPEL-FRONIUS B. 2, OLASZ 2.Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Kipontozódott: Tóth (38.), ill. Kerpel-Fronius G. (39.).

Az egyik fél két győzelméig tartó párharc végeredménye: 2-0 a Szedeáknak

Egyetlen lépésre került attól, hogy tovább írja a szegedi férfi kosárlabdázás történelmét a Naturtex-SZTE-Szedeák. A bronzérem megszerzése ugyanis sporttörténelmi eredmény lenne, hiszen Szegeden férfi csapat ötödik helynél előrébb soha nem végzett, így értelemszerűen érmet sem szerzett még. Ehhez a szegedieknek ma nyerniük kell a DEAC ellen idegenben, ami nem tűnik könnyű feladatnak: ugyanakkor a két csapat szombati mérkőzése alapján jó esélye van rá Szrecsko Szekulovics tanítványainak. Két egyetemi gárda, a debreceni és a szegedi intézmény csapata küzd meg tehát a bronzéremért, amelyben egyelőre jobban áll a Szedeák – Debrecenben nyerni viszont keveseknek sikerült idén.

– Ha valaki ezt mondja a meccs előtt, hogy így győzzük le a Debrecent, biztos, hogy kinevetjük, de nagyon jól reagáltunk, és a nagyszerű hazai közönségünk előtt egy jó mérkőzést tudtunk játszani – kezdte Simándi Árpád, a Szedeák másodedzője arra utalva, hogy a Falco elleni elveszített elődöntő után néhány nappal milyen nagyszerű játékra voltak képesek Kerpel-Fronius Gás­­párék.

– Végre sikerült jó százalékkal dobnunk, rá tudtuk erőltetni a saját játékunkat az ellenfelünkre, úgy érzem, megérdemelt győzelmet arattunk. Remélem, a szegedi szurkolók közül sokan el tudnak jönni Debrecenbe, mindent megteszünk azért, hogy nyerjünk szerdán is. Nagyon nehéz lesz, de megpróbáljuk ismét azt nyújtani, amit szombaton, azaz a legmagasabb szinten játszani a saját játékunkat, és lezárni a párharcot – mondta a Szedeák másodedzője, aki az U20-as válogatottnál közösen dolgozik Kovács Adriánnal, a debreceniek immáron csak exvezetőedzőjével.

A DEAC ugyanis vasárnap bejelentette, hogy felmentette a munkavégzés alól a magyar szakembert. A hajdúságiakat így a mai meccsen már a korábban több mint három évet Szegeden töltő Andjelko Mandics irányítja majd.

Hogy a két csapat szezonbeli kilencedik meccsére össze tudja-e kapni magát a DEAC, az egy jó kérdés: mindenesetre ha a Szedeák olyan százalékkal dob, mint tette azt szombaton, akkor joggal reménykedhet abban, hogy megszerzi a második győzelmet, ezzel pedig le­­zárja a párharcot.

Ha ez nem így lenne, akkor szombaton 14.45-től jönne az éremről döntő harmadik mérkőzés az újszegedi sportcsarnokban.