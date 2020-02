Érettebben várja riválisát az SZRSE

A Vidux-Szegedi RSE férfi NB I-es röplabdacsapata szombaton 18 órától a Sümeget fogadja a Lila iskolában.

Riválist fogad az együttes, még ha az alapszakasz eredményei nem is ezt sugallják, hiszen ellenfelüktől ősszel otthon és idegenben is sima vereséget szenvedtek a Tisza-partiak. Azóta viszont fejlődött a házigazda, ezt múlt heti bravúros pontszerzése is bizonyítja.

– Sokkal érettebbek vagyunk, mint az őszi szezonban voltunk – kezdte a beszélgetést Nusser Elemér. – Volt ugyan egy kisiklásunk, de idén már háromszor is olyan teljesítményt nyújtottunk, ami bizakodásra ad okot. A múlt heti, bravúros pontszerzésünk nem csak a tabellán számít, mentálisan is erőt adhat. Most már eljutottunk arra a szintre, hogy ellenféltől függetlenül is hozzuk tudásunk legalább 80-85 százalékát. Persze nincsenek illúzióim, lesznek még hullámvölgyek, egy újoncnál ez természetes, viszont egyértelmű, hogy az elmúlt hónapok munkája kezdi meghozni a gyümölcsét – véli a vezetőedző.

A tréner szerint, ha tanítványai újra hozzák azt a jó játékot és hozzáállást, mint legutóbb, akkor remek összecsapás elé nézünk.

– Képesek vagyunk a győzelemre, ez kijelenthető. Ehhez a maximumot kell magunkból kihozni, és ebben komoly segítségünkre lehet a közönség. Ha összejönne a visszavágás, nagyon fontos lépést tennénk a kitűzött célok felé, március végére ugyanis szeretnénk minél távolabb lenni a kieső helytől – árulta el Nusser Elemér.