Erőt demonstráltak a franciák

Sima vereséget szenvedett a magyar férfi kosárlabda-válogatott a Franciaország elleni hazai világbajnoki selejtezőn. Az olimpiai ezüstérmes ellen nem ment a dobás, először játszhatott a nemzeti csapatban a szegedi Maronka Zsombor.

Rosszul kezdte a meccset a ma­gyar válogatott, amelynek kispadjára nem térhetett vissza Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány, így a portugálok elleni találkozóhoz hasonlóan ezúttal is is Pór Péter meccselt. A franciák pillanatok alatt megléptek, főleg Labeyrie volt elemében, akivel szemben nem találta a védekezést a magyar csapat.

A Valencia kosarasa hamar átlépte a tíz pontot, miközben mezőnyből nem ment a magyaroknak. A félidőig csupán 33%-kal dobott a magyar válogatott, tizenkét triplakísérletből csupán kettő volt pontos.

Az olimpiai ezüst­érmes csapathoz képest egy más kerettel érkeztek a gallok, ám így is abszolút uralták az első félidőt, és teljesen megérdemelten vezettek 16 ponttal a nagyszünetben.A harmadik negyedben sem sikerült feljavulni támadásban, közel hat és fél perc telt el, mire először sikerült kosarat szerezni a második félidőben, ekkor Perl törte meg a hosszú gólcsendet. Közben a franciák semmi extrát nem csináltak, türelmesen játszottak, és amit kellett, bedobtak – nem cso­­da, hogy a húsz pontot is ha­­mar átlépte a különbség. Huszonnyolc perc után éppen csak átlépte a harminc dobott pontot a válogatott, egy francia csapat ellen pedig ez a játék nem fér bele, ebben a negyedben végleg el is dőlt a meccs.

Az utolsó negyedben így már komoly tét nem akadt, a francia csapat közel 30 ponttal vezetett, ekkora előnyt pedig nem adtak el. Két negyedben sem érte el a tíz dobott pontot a magyar csapat, így pedig nem lehetett szoros meccset játszani a franciákkal. A záró játékrészben pályára léphetett Maronka Zsombor, a Naturtex-SZTE-Szedeákban nevelkedett 19 éves kosaras ezzel először játszott a nemzeti csapatban, és egy hárompontossal ő szerezte a meccs utolsó kosarát.

Végül 78–54-re nyert a francia válogatott Kaposváron. A legközelebbi ablakban a ma­­gyar válogatott majd február 24-én és 27-én egyaránt Mon­tenegróval játszik, előbb itthon, majd idegenben. A négyes csoportból az első három csapat jut tovább a selejtező következő szakaszába.