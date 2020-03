Remekül játszott a Szeged a Favorit ellen

Több lesz ez, mint felkészülési mérkőzés! – ez volt a Vidux-Szegedi RSE jel­­mondata a Dunaferr elleni férfi NB I-es derbi előtt, hiszen hiába volt egyértelmű favorit a vendégcsapat, a Lila iskolában pontszerzésre hajtottak a hazaiak.

Majdnem össze is jött: a negyedik szettben 25:25 is volt az állás, de a hajrá nem a Tisza-partiaké volt. A 3:1-es ve­­reségért nem jár pont, de teljesítményére büszke lehet a csapat.

– Ismét csak egy kicsi hi­­ányzott a bravúrhoz, amit sajnálok, mert a srácok nagyon megérdemelték volna a pontszerzést, remekül játszottak – kezdte értékelését Nusser Elemér vezetőedző.

– A fiúk vagányan nekiestek a favoritnak, és ez a második szettben meg is hozta a gyümölcsét. Nem a legjobb érzés jó játékkal kikapni, inkább átélném ennek az ellenkezőjét. A hajrában sok­szor apró nüanszok döntöttek az ellenfelünk javára, miközben mi is megérdemeltük volna a sikert. Nem panaszkodhatok a srácokra, végig küzdöttek, a közönség is élvezte a meccset. Vigasztal minket a tudat: az ilyen teljesítményekre lehet építeni – fogalmazott a vezetőedző.

Vidux-Szegedi RSE–Dunaferr SE 1:3 (22:25, 25:19, 19:25, 25:27)

Vidux-Szegedi RSE: Bitó, Nagy Zs., Farkas Baráti, Csányi, Fülöp, Piti. Csere: Borsi (libero), Váradi (libero), Hon­­ti, Demcsák, Bodnár, In­­hoff, Kiss G., Sarnyai.

Ve­­­­zetőedző: Nusser Elemér.