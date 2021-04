Hétről-hétre több dolog sújtja a Tiszasziget megyei I. osztályú csapatát

Nehezen viselik az elmúlt hetekben irántuk tanúsított viselkedést a Tiszasziget SE futballistái: a hétvégi mérkőzésen is több furcsaság történt, viszont továbbra is harcban vannak az éremért.

– Mivel a karakterszám behatárolt, ezért csak annyit mondanék, rossz irányba megy a megyei labdarúgás

– nyilatkozta lapunknak a Csongrád-Kunság Aszfalt elleni idegenbeli 2-2-t követően Bernát Péter. A Tiszasziget játékos-edzőjét megkerestük, mire gondolt a mérkőzést követően, amelyen egyébként a kispadról kiállították, öt mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

– Amit az utóbbi időben tapasztaltunk, az rossz irány. Nehéz azt feldolgozni, hogy Tiszaszigeten mi arra törekszünk, hogy a körülményeinkhez képest megfelelően fogadjuk, vendégül lássuk a hozzánk érkező csapatokat, ehhez képest pedig mi mit kapunk vissza. Volt, hogy a pályától több száz méterre, sportcsarnokban kellett öltöznünk, vagy megérkezésünkkor szembesültünk azzal, hogy egy mini-műfüvön rendezik a meccset, a bemelegítésünk után pedig szóltak, hogy menjünk vissza az öltözőbe igazoltatásra. A játékvezetői hozzáállás is érdekes, egyfajta szimpátia- fújás zajlik a pályán, ami azt érzem, nem ennek a szintnek a rangját képviseli – fejtette ki a szigetiek játékos-edzője.

A korábban az NB II.-ben és NB III.-ban is megfordult támadó 2015 óta irányítja a szigetieket, vezetésével nem csak a csapat volt eredményes az utóbbi években, hanem a sportlétesítmény is szépen fejlődött, bővült az évek alatt.

– Annak idején azért is vállaltam el a csapat vezetését, mert azt éreztem, hogy a vezetők évről évre szeretnének fejlődni. Maradunk azon az útvonalon, amin elindultunk, szeretnénk vonzó lehetőséget kínálni a fiataloknak. A játékosaim becsületesen bevállalták a heti három edzést, és a hétvégéjükből is áldoznak a csapatra, majd kérdően néznek, hogy mi rosszat tettünk, hogy ezt érdemeljük. Azt gondolom, nem megmagyarázni kellene a játékvezetői tévedéseket, hanem átbeszélni. Sokszor provokáló stílust is tapasztalok, mint az történt a hétvégi kiállításomnál is. Mindig próbálom nyugtatni a játékosaimat, játékos-edzőként viszont engedtessék meg, hogy szólhassak, ha valamivel nem értek egyet. Az edzőt is kritizálják, a játékosainkat is, viszont ha más hibázik, azt nem lehet szóvá tenni – tette hozzá Bernát Péter.

Úgy folytatta, a vírushelyzet miatt betartják az előírásokat, csak annyi embert engednek be, amennyit a szabály megenged, viszont az idegenbeli mérkőzéseiken nem ezt tapasztalják. A tiszaszigetit egy rendes, befogadó közegnek tartják, ezért is furcsállják az utóbbi hetek bánásmódját.

– Szívügyem a csapat, és az, amit az évek alatt felépítettünk, de szerintem ezt csak így is lehet csinálni. Ha valaki ezt nem így gondolja, hagyjon fel az edzős­ködéssel. Nem hiszem, hogy büntetni kellene, hogy kiállok a csapatomért. Ezért is bántó, ami zajlik velünk az utóbbi hetekben. Pályafutásom során megfordultam magasabb szinten is, ott nem tolerálják ezeket. A hibalehetőség persze benne van, azt soha nem is mondtam, hogy én nem hibázok, de nem tetszik, hogy hétről hétre a játékvezetők kimagyarázzák a történteket. A játékvezetői közeg nem megfelelő irányt képvisel, tisztelet a kivételnek – zárta Bernát Péter.