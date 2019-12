Esélyes a paralimpiai szereplésre

Nem akármilyen esztendő áll Mocsári Bence mögött, hiszen a Titán TC paratriatlonosa ugyan többször is nagyon peches volt, de így is országos és Európa-bajnoki címet szerzett, megelőzte példeképét, és bizonyította: reális esélye van a paralimpiai kvalifikációra.

Mocsári Bence korábban a Haász SZUE úszója volt, de úgy döntött, triatlonra vált, így a Titán TC színeiben folytatta pályafutását. A váltás bejött: Balla Péter tanítványa tavaly berobbant az elitbe, élete első világkupáján rögtön bronzérmes lett. A 2019-es szezon már messze nem volt ilyen sima ügy, de így is büszkén értékelte az esztendőt a 19 éves tehetség.

Remek esztendő

Idén a világkupa ausztráliai állomásán remekelt, ahol ötödikként ért célba, majd a paraduatlon ob-n bajnoki címet szerzett. Ezután jöhetett az év legnagyobb élménye: a marosvásárhelyi multisport- Eb-n rengeteg magyar szurkoló buzdítása segítségével aquatlon-Európa-bajnok lett.

Ezután jöhetett a paratriatlon-Európa-bajnokság, a valenciai viadalon pedig már nem az első peches eset. A felsorolt eredményeket ugyanis annak ellenére érte el idén Mocsári Bence, hogy volt egy csuklótörése, Ausztráliába mandulagyulladással utazott, és a spanyolországi Eb-n is pórul járt, vírusos megbetegedés gyötörte. Ennek ellenére rajthoz állt a kontinensviadalon, és a 8. helyen végzett, ami már önmagában szép eredmény, de azt is hozzátehetjük, hogy megelőzte magyar vetélytársát, Boronkay Pétert.

Fortuna nincs vele

– Péter rengeteget segített nekem, és ő a példaképem is, így fantasztikus érzés volt előtte végezni. Ennek a lehetősége is erőt adott a hajrában, ami már nagyon kellemetlen volt a betegség miatt – számolt be a paratriatlonos.

Teljesítményével kiérdemelte, hogy ott legyen a tokiói paralimpiai tesztversenyén, ahol ismét nem volt vele Fortuna: defektet kapott a kerékpárja.

– A sérülés és betegségek miatt több fontos versenyt is ki kellett hagynom. Reménykedem benne, hogy jó időre letudtam az összes peches esetet és jövőre elkerülnek az ilyen kellemetlenségek – mondta Mocsári Bence, és erre jó oka van: álma, hogy ott lehessen a 2020-as, Tokióban esedékes paralimpián.

Esélyek

A cél elérésére reális esélye van, de még tennie kell érte. Tizenkét versenyző juthat ki az ötkarikás játékokra: a kvalifikációs lista első tíz helyezettje automatikusan ott lehet Tokióban, a további két helyet meghívásos alapon döntik el, természetesen figyelembe véve az eredményeket.

– Jelenleg a 18. helyen állok ezen a listán, és pontszámban nincsenek túl távol a továbbjutó helyek, így még bármi lehet. Azt kijelenthetem, hogy az esélyesek között vagyok, bár a sportdiplomácia is közbeszólhat, hiszen japán riválisaim is vannak, akik mögött ráadásul komoly létszámú szakmai stáb áll. Még két versenyen jó lenne szép helyezést elérni, először februárban, Ausztráliában szeretnék bizonyítani és előrelépni a rangsorban. Ha esetleg nem jutnék ki az olimpiára, nem lennék teljesen elkeseredve, hiszen fiatal vagyok, lesz még alkalmam kvalifikálni. Ahhoz, hogy már most sikerüljön, további szponzorokat is jó lenne találnom, ugyanis új kerékpárra lenne szükségem – árulta el lapunknak Mocsári Bence.