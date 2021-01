Európai mesteredző lett Buday Dániel

EHF Master Coach, azaz európai mesteredző-képesítést szerzett a hódmezővásárhelyi születésű, egykori Pick Szeged-játékos Buday Dániel, aki jelenleg az NB I./B Nyugati csoportját vezető budaörsi női kézilabdacsapat edzője.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Gratulálunk a diplomájához, nehéz időszakon van túl?

– Köszönöm szépen, ez egy hosszú folyamat vége. Még amikor Szegeden játszottam, akkor szereztem meg a C licencet, majd négy év múlva orosházi játékosként a B-t, ez egy kétéves tanulás volt. Akkor és most is írtam egy szakdolgozatot, ezután két esztendővel lehetett az A licences képzésre jelentkezni, amely egyéves volt.

– Miről írta a szakdolgozatát?

– Ezeknek a témája általában egy aktuális világverseny, én a 2020-as férfi Európa-bajnokságról a hét a hat elleni játék elemzését választottam.

– Mire jutott, áldás vagy átok ez a rendszer?

– Kevesebbszer nyúlnak ehhez a rendszerhez a csapatok, mint gondolnánk. Az általam vizsgált Eb-n nagyjából 120-125 ilyen támadás volt, a legtöbbet a horvátok használták, olyan kritikus szituációkban is, amikor döntetlent mutatott az eredményjelző. Ha kellően begyakorolja egy csapat a hét a hat elleni játékot, akkor hatásos fegyver lehet, hiszen éppen az elmúlt héten láthattuk, hogy a férfi Bajnokok Ligája döntőjében a THW Kiel ezzel fogta meg a Barcelonát.

– Sokan jártak a képzésre?

– Ezen a hazain 19 ember vett részt, több NB I.-es vezetőedző is elvégezte a tanfolyamot. A koronavírus-járvány természetesen minket is hátráltatott, eredetileg júniusban fejeződött volna be a képzés, végül virtuálisan most kaphattuk meg ezt a fontos, legmagasabb edzői képesítést. Most már rajtunk a sor.

– Látom, vezetik a tabellát, de csak öt meccset játszottak. Budaörsre is begyűrűzött a koronavírus?

– Sajnos be. Az idény elején az ellenfeleink mondták le sorban a meccseket, aztán nekünk kellett többször halasztani, majd mire decemberre összeszedtük magunkat, akkor ismét az ellenfelek nem álltak rendelkezésre. Jobb tavaszra számítok, nem titkolt célunk a feljutás.

– Hamarosan indul a férfi világbajnokság. Mire számít?

– Érdekes torna lesz, mert sok játékos lemondta a szereplést, vagy sérült, de mindezek ellenére az élmezőnyben ugyanaz az öt-hat csapat lehet ott. Remélem, a magyar válogatott folytatja azt a sikeres utat, amit az elmúlt bő egy évben láthattunk tőle.