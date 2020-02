Ez már tétre megy

Holnap elkezdődik a megyei labdarúgás tavaszi idénye, a megye II. osztályú bajnokság mellett a megyehárom is elrajtol a hétvégén. A megyekettőben kiélezett harc várható a bajnoki címért, és az alsó régióban is szoros csatára van kilátás.

Szombaton már tétmérkőzéseket rendeznek a Csongrád megyei labdarúgópályákon: elsőnek a megyei II. és III. osztályban rajtolnak a tavaszi küzdelmek, a megyei I. és IV. osztályban majd egy hét múlva rendezik az idei első tétmérkőzéseket.

A megyekettőben kétszereplős lehet a harc a bajnoki címért, az Apátfalva eddigi lendülete a télen sem látszott megtörni, több győzelemmel is melegített a csapat a folytatásra. Az első szá­­mú kihívó a Deszk lehet, a versenyfutásban pedig kulcsfontosságú lehet a két hét múlva esedékes mérkőzés, amikor az őszi 2–2-es döntetlent hozó meccset követően ezúttal Apátfalván találkozik a két csapat.

A dobogóért is éles harc lehet, ráadásul rögtön az első körben játszik egymással a harmadik és a negyedik, a Mártély a HFC II.-t fogadja a tavaszi első fordu­lóban. Öt csapat is 15 ponttal áll, így többeknek is stabilizálni kell a helyüket annak érdeké­ben, hogy ne kelljen izgulni­­uk a szezon végén, a forduló egyetlen vasárnapi meccsén a Sándorfalva és az Üllés ebből a szempontból fontos meccset vív. A sereghajtó St. Mihály a komolyabb célokat kitűző Csanyteleket látja vendégül, a Csengele pedig a Makó II. vendége lesz.

A megyeháromban magabiztosan vezető Bordány II. a Fábiánsebestyén ellen nyitja az évet, és ebben az osztályban is rendeznek rögtön egy hatpontos mérkőzést, hiszen a második Nagymágocs a harmadik Zákányszékhez utazik.

A hétvége programja: me­­gyei II. osztály, szombat, 14 óra: Makó II.–Csengele, Tömörkény–SZVSE II., Mindszent–Balástya, Baks–Deszk, Mártély–Hódmezővásárhelyi FC II., FK 1899 Szeged–ContiTech-Apátfalva, St. Mihály-Szélmalom–Csanytelek. Vasárnap, 14 óra: Sándorfalva–Üllés. Me­­gyei III. osztály, szombat, 14 óra: Kiszombor–Kistelek, Gyálarét–Ruzsa, Dóc–Szegedi Pázsit SE, Zákányszék–Nagymágocs, Csanádpalota–Öttömös. Vasárnap, 14 óra: Fábiánsebestyén–Foliaplast-Bordány II., Szentesi Kinizsi II.–Földeák, Újszentiván–Szegvár.