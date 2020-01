Ezek voltak 2019 legmókásabb sportjelenetei – Fotóválogatás

Hagyomány, hogy szilveszterre képválogatással készülünk a Csongrád megyei sportélet legmókásabb jeleneteiről. Fotós kollégáink idén is rengeteg sporteseményen jártak, és nem csak a küzdelemre koncentráltak, mosolyra fakasztó pillanatokat is lencsevégre kaptak.

Az év eseménye a szegedi kajak-kenu-világbajnokság volt, ahol természetesen akadtak vicces jelenetek, ahogy régiónk labdarúgópályáin is – nem csak a felnőtt megyeegyes derbiken, de Csongrád megyei futballtúránk során is. Természetesen az élvonalbeli bajnokikon is résen voltak kollégáink, válogatásunkba egy-egy kosárlabda- és kézilabda-­mérkőzés érdekes mozzanata is bekerült.