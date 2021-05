Ezúttal sem tudta megszorítani a Falcót a Szedeák – Galéria

Bár jól kezdte az elődöntő harmadik meccsét, de végül simán kikapott a Naturtex-SZTE-Szedeák a Falco otthonában. Ezúttal a szombathelyi támadójátékkal nem tudott mit kezdeni a Szedeák, amely hétfőn Szegeden próbálhat meg újra egyenlíteni.

Ezúttal is Bognár Kristóffal a kezdőben lépett pályára a Naturtex-SZTE-Szedeák a bajnoki elődöntő harmadik meccsén, azonban a legutóbbi szombathelyi látogatáshoz képest a meccs eleje jobban sikerült a szegediek számára. Bognár mellett Dickey is eredményesen játszott, Govens büntetői után már hét ponttal is vezetett a Szedeák, 9–16. Csakhogy a Falco innen beindult, és támadásban remekül járatta a labdát, valamint könnyű ziccereket is engedett ellenfelének a Naturtex, ennek köszönhetően a negyed végére fordított a Falco.

Szrecsko Szekulovics forgatta a csapatát, már az első negyedben négy magyar játékos volt a pályán, ez a folytatásban is így volt. Igaz, kicsit kényszerűségből, hiszen Brownra korán ráfújták a harmadik hibáját, így a légiósnak ki kellett ülnie a második negyed nagy részét. Váradi közben már kilenc gólpassznál járt, a Falco közel 50%-al dobta a triplát, Bruinsma hármasa után már 16 ponttal is vezetett a hazai csapat, ezt sikerült egy kicsit kozmetikázni a félidőre: viszont a kulcsemberek közül mindenki pihenhetett az első félidőben is.

Brown hármasa után tízre feljött a Szedeák, de 58–48 után jött gyors öt szombathelyi pont, hiába a felzárkózás, kezdődhetett minden elölről a harmadik negyed közepén. A szombathelyiek ezúttal a lepattanózást is kontrollálták, miközben Dzseletovicsnak nem volt még pontja a harmadik játékrész végéhez közelítve. Váradi trojkájával már a húszpontot súrolta a különbség, ezúttal sem volt válasza a Falco támadójátékára a Szedeáknak. Perl büntetői után volt húsz pont a hátrány, 75–55: a Falco ismét azt a játékot hozta, amit legutóbb az Arena Savariában, ha pedig a szombathelyi csapat elkapja a fonalat támadásban, bizony kevesen tudják megállítani.

Az utolsó negyedben tetemes hátrányt kellett volna eltüntetnie a Szedeáknak, a Falco azonban kézben tartotta a meccset. Govens szólalkozott össze Doktorral, miután egy könyököst reklamált, a szegedi technikait kapott ezért. A véghajrára sem tudta szorossá tenni a meccset Szekulovics csapata, a végig koncentráltan játszó Falco ellen a második idegenbeli meccsét is simán veszítette el a Szedeák.

A Falco ezzel 2–1-re vezet, folytatás pedig hétfőn este az újszegedi sportcsarnokban, a Szedeák az életben maradásért lép pályára.