Ezúttal tétmeccsen

A héten másodjára is hazai pályán játszik a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely a DEAC-ot fogadja. A 19.15-től kezdődő mérkőzést az M4 Sport+ is élőben közvetíti, a szegediek keretéből azonban Djordje Dzseletovics szereplése kérdéses.

Legalább nincs nagy baj – ez most az egyik legfontosabb megállapítás a Naturtex-SZTE-Szedeáknál, hiszen Djordje Dzseletovics a keddi, Oroszlány elleni mérkőzés utolsó másodperceiben szenvedett térdsérülése kissé rányomta a bélyegét a győztes találkozóra. Azóta kiderült, szerencsére nincs komoly baja a 27 éves szerb erőcsatárnak, azonban a játéka erősen kérdéses a mai mérkőzésen.

Hiányzója bizonyára a DEAC-nak is lesz, hiszen a debreceniek keretéből Carlton Guyton, Bognár Kristóf és Molnár Márton is koronavírus-fertőzés miatt hiányzik majd, míg a csapatkapitány, Polyák László játéka is kérdéses, akit bölcsességfogával műtenek a napokban.

Biztosan ott lesz a pályán azonban James Dickey: a Szedeák amerikai centere eddig nagyszerű számokat produkál, újonc létére nagyon gyorsan felvette a ritmust, és a beilleszkedéssel sincs gondja.

– Külön kell választani a győzelmeinket, mert voltak nagyobb arányú, és szorosabb sikereink is. Egy győzelem persze mindig jó dolog, de mindig van hova fejlődnünk, ki kell elemeznünk a hibáinkat, és lehetőleg javítanunk kell azokat, nem dőlhetünk hátra – mondta a meccs előtt az amerikai center, aki az Oroszlány ellen már szezonbeli negyedik dupla-dupláját produkálta, és egy egészen elképesztő, 13.8 pontos, 15 lepattanós átlaggal bír öt mérkőzést követően, nem meglepetésre utóbbi kategóriában a liga legjobbja jelenleg.

– Kétszer már találkoztunk velük a felkészülés során, de ez most bajnoki mérkőzés lesz. Egy nagyon kemény, fizikális játékot játszik a DEAC, azonban mi szeretnénk bezsebelni a következő győzelmünket, remélem, ezzel tudjuk megörvendeztetni a szurkolóinkat – tette hozzá James Dickey.

A klub vezetősége arra kéri a szurkolókat, hogy lehetőleg minden szektorban foglaljanak helyet, hiszen továbbra is létszámkorlátozás nélkül látogathatóak a meccsek. A találkozón kötelező a maszk viselése, a jegyeket az újszegedi sportcsarnok Székely sor felőli, oldalsó bejáratánál lehet megvásárolni, aki pedig a beléptetésnél 37,5 foknál magasabb testhővel rendelkezik, nem léphet be a csarnokba.