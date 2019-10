Fábián Fanni ott lehet Tokióban, ha még farag az idején

A Haász SZUE tehetsége, Fábián Fanni remek szezont zárt, a budapesti junior világbajnokságon pedig feltette az i-re a pontot: két percen belül úszott 200 méter gyorssal bejelentkezett az olimpiára. A 17. születésnapját jövő héten ünneplő úszóval a tokiói esély mellett a fejlődési lehetőségekről is beszélgettünk.

– Parádés idénye volt, és nem csak az ötkarikás esély kialakítása miatt, hiszen a váltósikerek után most már egyéniben is rendelkezik korosztályos Európa-bajnoki éremmel. Hogyan emlékszik vissza a nyárra?

– A tavaszi felnőtt ob-n betegséggel küzdöttem, így még inkább odatettem magam a bulgáriai edzőtáborban, ami már az ifjúsági bajnokságon is kamatozott. Az Eb-n sok hasznos tapasztalatot szereztem, és nagyon örültem az ezüstéremnek. Nem csak az eredmények miatt vagyok boldog, önmagában azt is jó volt látni, hogy folyamatosan fejlődtem.

– Vb-éremre számított ugyan, de más számban jött össze, mint tervezte. Miért történt így?

– Magam sem tudom, hiszen végig a 200 méteres pillangóúszásra koncentráltam, ehhez képest ugyanezen a távon, de gyorson lettem dobogós.

– Olimpikonként ott lehet a magyar gyorsváltó tagjaként, olyan nevek mellett, mint Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna, Késely Ajna és Verrasztó Evelyn. Érez nyomást a lehetőség miatt?

– Nem. Senki sem mondta, hogy ezt most kötelező elérnem. Magamnak szeretnék megfelelni, kihoznám a maximumot a lehetőségből.

– Pontosan mi szükséges a tokiói repülőjegyhez?

– Párszor még két percen belül kellene teljesítenem a távot. Szerintem ha 1:57-re lefaragom az időmet, akkor biztosan meglesz. Két másodpercről van szó, de az elérése nagyon sok munkát igényel.

– Mit kell tennie, hogy tovább fejlődjön?

– A fizikális erősítésen nagy hangsúly lesz a következő hónapokban. A világbajnokságon ellestem pár trükköt az edzés és a melegítés kapcsán, ezekre is figyelek. Az étkezésemen is fejlesztenék, épp dietetikust keresek.

– A felsorolt sztárok közül valakivel beszélt már minderről?

– Nem, félénk vagyok ehhez, a magam útját járom. Óriási élmény lenne velük úszni, de nekem csak az olimpia számít, így erre kell koncentrálnom.