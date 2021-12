Fegyelmezetlensége lett a Szegedi VE veszte

Vendégszereplés várt a Szegedi VE férfi vízilabdázóira az OB I. 11. fordulójában, amelyben az Egerhez látogattak Kiss Csaba tanítványai, és szenvedtek 15–11-es vereséget.

Habár az első félidő 5–5-ös döntetlennel zárult, a mérkőzés második szakaszában az Eger – kihasználva a szegedi hibákat – ellépett, és lendületes játékával el is döntötte a találkozót. 11–8-nál ugyan még három gólra visszajöttek a vendégek, de tovább már nem tudtak zárkózni. Hiába lőttek sok gólt a Tisza-partiak, mellé sokat is kaptak, így 15–11-es vereséggel távozhattak a Bitskey Aladár Uszodából.

Kiss Csaba: – Borzasztóan csalódott vagyok az eredmény miatt. Először is szeretnék gratulálni az Egernek, mert fantasztikusan játszott, másodsorban pedig nem gondoltam volna, hogy nem lesz elég nekünk 11 gól ahhoz, hogy megnyerjünk egy mérkőzést. Nem volt benne eddig az idei szezonban a játékunkban, hogy ilyen sok gólt kapjunk, de az Eger teljesen szétszedte a védelmünket. Ami miatt pedig nemcsak szomorú, hanem dühös is vagyok, hogy nem csupán rosszul, de fegyelmezetlenül is játszottunk. Előbbi javítható dolog, ám ha megbeszélt, egyértelmű elemeket rontunk el, és nem tartjuk be a taktikai utasításokat, az viszont fegyelmezetlenség, ami mellett nagyon nehéz elmenni szó nélkül, emiatt a szomorúságom mellé egy kis düh is párosul. Nincs nagyon sok időnk arra, hogy ezeken most keseregjünk, hanem mennünk kell tovább, mert nagyon fontos feladat vár ránk szerdán a Honvéd ellen.